СГИК  примет Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»

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27 и 28 апреля Самарский институт культуры примет I Межрегиональный фестиваль-конкурс детского и молодёжного народно-певческого исполнительства «Вёснушка-весна». 6+

Событие состоится в очном и заочном формате, объединит солистов и участников фольклорных ансамблей в возрасте от 6 лет до 21 года в двух номинациях: фольклорно-этнографическое исполнительство и народно-сценическое исполнительство.

В течение двух дней состоятся конкурсные прослушивания, мастер-классы, круглый стол с членами жюри, вечёрка не только.

Мастер-классы «Семантика звука и вокальная артикуляция фольклорных текстов», «Крестьянская музыка русских сёл Самарской губернии. Струнные (балалайка, мандолина, семиструнная гитара)», «Народные духовные стихи в традиционном исполнительстве», «Основы методики преподавания традиционной хореографии в детском фольклорном ансамбле» проведут эксперты, педагоги кафедры хорового и сольного народного пения Самарского государственного института культуры, Татьяна Мачкасова, Ирина Бойко, Татьяна Давыдова, а также член правления Российского фольклорного союза, директор Самарского центра русской традиционной культуры Андрей Давыдов.

В коллегию жюри войдут Татьяна Мачкасова, профессор, и.о. заведующего кафедрой хорового и сольного народного пения Самарского государственного института культуры, председатель фольклорной комиссии Самарского отделения Союза композиторов России, член экспертного совета при Министерстве Культуры Самарской области, руководитель фольклорного ансамбля самарской традиции «Заигрыши» СГИК, Андрей Давыдов, член правления Общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз», методист Центра детского творчества «Младость», директор Самарского центра русской традиционной культуры, руководитель фольклорного ансамбля старинной казачьей песни «Вольница» и Наталья Москаленко, преподаватель высшей квалификации Ульяновского колледжа культуры и искусств, руководитель народного коллектива детского фольклорного ансамбля «Жихарка», лауреат Всероссийских конкурсов, этнохореогаф из Ульяновска.

Также для педагогов будут организованы курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы исполнительства музыкально-песенного фольклора».

Фото: СГИК