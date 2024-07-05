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В настоящее время в Самаре продолжается оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе выявление водителей транспортных средств передвигаюшихся на территории с иностранными государственными регистрационными знаками, допускающие нарушение ПДД РФ.

В мероприятии принимают участие сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений, которые используют специальное программное обеспечение, с её помощью отслеживают передвижение транспортных средств представляющие оперативный интерес у сотрудников полиции.



Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГАИ СО.

Фото: пресс-служба ГАИ СО