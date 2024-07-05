Посетить Всероссийский фестиваль «Семья России» в Самаре сможет каждый желающий

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С 6 по 9 июля 2024 года в Самарской области пройдет Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «СЕМЬЯ РОССИИ» (0+). В масштабном культурном проекте принимают участие 23 семейных песенных и фольклорных коллектива из 24 регионов России: республик Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Саха (Якутия), Луганской Народной Республики, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Магаданской, Московской, Новосибирской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской и Самарской областей, Забайкальского края. Свое творчество покажут также 12 семейных династий мастеров и ремесленников из Алтайского края, Владимирской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской и Самарской областей.

В этот день присоединиться к фестивалю можно будет не только на площадке Этнопарка Дружбы Народов, также у всех желающих будет возможность в прямом эфире наблюдать за уникальным событием на телеканале ГТРК «Самара» (https://vk.com/video-26230866_456249474).

Начало трансляции в 14:30.

Ведущие «Открытой студии» телеканала ГТРК «Самара» Антон Самохвалов и Татьяна Борисова пообщаются с российскими семейными парами, узнают их жизненные и творческие истории.

В рамках фестиваля будут работать самые разные творческие локации для семейной аудитории: мастерские и ремесленные ряды, семейный театр и библиотека, лекторий и многие другие.

Вход для всех гостей фестиваля бесплатный. Начало в 15:00!

Как добраться до Этнопарка:

общественный транспорт: маршруты автобусов № 80, 85, 86, 5д;

на автомобиле: маршрут в «Волгаре» по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до «Парка дружбы народов»;

на электропоезде: железнодорожный остановочный пункт «Парк дружбы народов».

Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «СЕМЬЯ РОССИИ» в Самаре станет центральным событием большой общероссийской фестивальной программы народного творчества, которая реализуется в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, при грантовой поддержке Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества имени Д.В.Поленова.

Фото: пресс-служба правительства СО