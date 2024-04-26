В Самарской области не следят за мемориальными комплексами в нескольких населенных пунктах

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Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщает Информцентр ведомства, председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем содержании мемориальных комплексов в Самарской области

«В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании военно-исторических мемориальных комплексов, посвященных Героям Великой Отечественной войны, в ряде населенных пунктов в Ставропольском районе Самарской области. Отмечается, что памятники в поселке Приморском, а также в селах Мусорка, Васильевка и Ташелка разрушаются, однако их ремонт не проводится», — сообщает Информцентр Следственного комитета.

В СУ СКР по Самарской области по данному поводу уже организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Самарской области Алексею Колбасину представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СКР, пишет Обоз.инфо.