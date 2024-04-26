Правильный шашлык: полезные советы для любителей мяса на огне

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Затяжные майские выходные вдохновляют выйти на свежий воздух, чтобы разжечь костер и пожарить сочный ароматный шашлык. Свинина, баранина, говядина и телятина пользуются особой популярностью в эти дни. Сколько шашлыка можно съесть, с чем его сочетать, опасно ли его переедание? Рассказывает Татьяна Мещерякова, врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen.



Контролируйте размер порции, время приема и степень прожарки



Первый совет, который поможет избежать чувства тяжести в желудке после употребления жирных сортов красного мяса - контролируйте размер порций. Рекомендовано употреблять не более 100-150 грамм в день, и не более 500 грамм в неделю. Зачастую, в больших компаниях за разговорами и активным отдыхом на природе люди не только не контролируют размеры порций, а более того - превышают норму, как минимум, в два раза. Употребление большего количества столь жирного продукта может привести к перееданию, чувству тяжести, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.



Помните, что для усвоения жирного красного мяса организму потребуется до 3-4 часов нахождения пищи в желудке. По этой причине, употребление такого шашлыка лучше перенести с вечернего на дневное время суток.

Шашлык лучше обжаривать до полной готовности без остатков следов крови. Сырое мясо несет опасность заражения гельминтами. Чтобы избежать опасной горелой корочки, шашлык лучше готовить не на шампурах и открытом огне, а в фольге. Благодаря такой обработке, он получается более нежным, сочным, без зажаристой корочки, что намного полезнее.



Подбирайте правильное сочетание блюд



Не стоит употреблять красное мясо в сочетании с простыми углеводами (белый хлеб, сдоба, десерты, сладкие напитки, пакетированный сок), а также жирными соусами (в первую очередь, с майонезными соусами). Это усложняет процесс пищеварения в силу различия времени и скорости расщепления данных категорий продуктов.



Правильным будет добавить в меню большое количество свежих овощей (огурцы, томаты, болгарский перец, редис, зелень). Они создают благоприятные условия для усвоения мяса, обогащают клетчаткой, ферментами, добавляют сочности и вкуса. Выбирая соусы, отдавайте предпочтение легким вариантам: на греческом йогурте, с добавлением специй, зелени, чеснока, либо на томатной основе (томаты со специями, луком, чесноком, острым перцем).



Не употребляйте горячий шашлык с холодными газировками и алкоголем



Столь популярное на майских праздниках сочетание горячего жирного шашлыка с охлажденными газированными напитками и алкоголем многократно усложняет процесс пищеварения, а порой приводит к ряду заболеваний. Холодные напитки снижают активность ферментов, гасят “огонь пищеварения”, тем самым создают условия для появления неприятных ощущений в виде тяжести, распирания, повышенного газообразования.

Помочь организму справиться с пищевой нагрузкой поможет теплая вода или травяные чаи. Они помогут усвоить излишне сухие кусочки мяса и решить проблему “сухоядения” (сухомятка).



Не забывайте про индивидуальные особенности

Ограниченные дозы (до 100 грамм) жирного шашлыка, а порой и полное его исключение рекомендовано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенные заболевания, нарушения функции поджелудочной железы). Излишества способны привести к обострению имеющихся заболеваний.

В этом году завершение Великого поста приходится на майские праздники. Людям, которые придерживались постного рациона, резкий переход на жирное мясо, особенно шашлык, крайне нежелателен (это чревато выраженным дискомфортом, болями и резями в желудке). Тем, кто почти шесть недель постился, лучше воздержаться от шашлыка, либо заменить красное мясо шашлыком из птицы, рыбы, или овощей.