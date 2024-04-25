29 предприятий региона внедрили корпоративные программы укрепления общественного здоровья

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Значительную часть времени многие проводят на рабочем месте. Очень важно, чтобы при этом учитывались принципы здорового образа жизни, считают специалисты. Задача по формированию корпоративных программ общественного здоровья определена в национальном проекте «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

«Содержание корпоративной программы определяется потребностями и ресурсами конкретного предприятия. При этом большинство программ содержит блоки, связанные с правильным питанием, профилактикой гиподинамии, отказом от курения и злоупотребления алкоголем, - рассказывает главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. - Работа над программой начинается с заключения Соглашения с Самарским областным центом общественного здоровья, в рамках которого специалисты Центра оказывают методическую помощь в разработке, реализации и модификации корпоративных программ».

На сегодняшний день 29 предприятий региона разработали, утвердили и реализуют корпоративные программы общественного здоровья. Не менее 10 программ будут утверждены дополнительно до конца года.

Большой популярностью пользуются интерактивные тренинги медработников по правильному питанию, профилактике гиподинамии, основам самоконтроля для своевременного выявления и профилактики факторов риска развития социально-значимых заболеваний.

«Тем не менее основная социальная ответственность за сохранение здоровья на рабочих местах, конечно, лежит на руководителях предприятий. Ведь именно они являются авторитетом для своих сотрудников, каждый день взаимодействуют с ними. Важно более активно разъяснять необходимость следования принципам здорового образа жизни, ежегодного прохождения профилактического обследования, а главное, создавать на предприятиях соответствующую инфраструктуру здоровья»,- подчеркнул Александр Муравец.

Фото: минздрав СО