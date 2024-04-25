Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые участники проекта уже прошли тестирование, из них более ста из Самарской области. Среди них наш земляк из Сызрани, Герой России Александр Карамышев.
В Самаре откроется пункт оценки для участников отбора на президентскую программу «Время героев»
Провести этот необычный урок энергетикам помог сказочный герой Теплослав.
«Т Плюс» провела урок безопасности для воспитанников детского интерната в Сызрани
К этому сезону, начиная с декабря 2023 года, подготовили 40 видов однолетних растений, в количестве более 1,3 миллиона штук.
В Самаре начали высаживать в открытый грунт однолетние цветочные растения
Планируется, что в текущем году работами охватят 24 объекта.
В Самаре дан старт ремонту теплотрасс
Бушман занимается этим видом спорта уже 12 лет.
Спортсмен Самарского политеха стал чемпионом России по карате-киокусинкай
Не менее 10 программ будут утверждены дополнительно до конца года.
29 предприятий региона внедрили корпоративные программы укрепления общественного здоровья
В течение дня пройдут конкурсная программа, круглый стол с членами жюри, мастер-классы Павла Самохвалова.
27 апреля Самарский институт культуры примет Всероссийский конкурс современного танца «Грани смысла»
В поездку из Самары и Ульяновска в Нижний Новгород можно поехать на поезде с 17 по 19 мая, выбрав одну из экскурсионных программ.
В мае со станций КбшЖД можно совершить путешествие на тематических поездах в Нижний Новгород и Тулу
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.51
-0.78
EUR 98.91
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СГИК  примет Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»
Дмитрий Азаров наградил победителей конкурсов "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия"
В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

29 предприятий региона внедрили корпоративные программы укрепления общественного здоровья

25 апреля 2024 16:11
96
Не менее 10 программ будут утверждены дополнительно до конца года.

Значительную часть времени многие проводят на рабочем месте.  Очень важно, чтобы при этом учитывались принципы здорового образа жизни, считают специалисты. Задача по формированию корпоративных программ общественного здоровья определена в национальном проекте «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

«Содержание корпоративной программы определяется потребностями и ресурсами конкретного предприятия. При этом большинство программ содержит блоки, связанные с правильным питанием, профилактикой гиподинамии, отказом от курения и злоупотребления алкоголем, - рассказывает главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец. - Работа над программой начинается с заключения Соглашения с Самарским областным центом общественного здоровья, в рамках которого специалисты Центра оказывают методическую помощь в разработке, реализации и модификации корпоративных программ».

На сегодняшний день 29 предприятий региона разработали, утвердили и реализуют корпоративные программы общественного здоровья. Не менее 10 программ будут утверждены дополнительно до конца года.

Большой популярностью пользуются интерактивные тренинги медработников по правильному питанию, профилактике гиподинамии, основам самоконтроля для своевременного выявления и профилактики факторов риска развития социально-значимых заболеваний.

«Тем не менее основная социальная ответственность за сохранение здоровья на рабочих местах, конечно, лежит на руководителях предприятий. Ведь именно они являются авторитетом для своих сотрудников, каждый день взаимодействуют с ними. Важно более активно разъяснять необходимость следования принципам здорового образа жизни, ежегодного прохождения профилактического обследования, а главное, создавать на предприятиях соответствующую инфраструктуру здоровья»,- подчеркнул Александр Муравец.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Стаж работы специалиста в системе здравоохранения - 17 лет.
25 апреля 2024  17:26
Врач-хирург из Самары получил государственную награду – медаль Луки Крымского
17
Не менее 10 программ будут утверждены дополнительно до конца года.
25 апреля 2024  16:11
29 предприятий региона внедрили корпоративные программы укрепления общественного здоровья
96
Антибиотики исключили из стандарта лечения ОРВИ в России
25 апреля 2024  09:19
Антибиотики исключили из стандарта лечения ОРВИ в России
208
Уникальное отечественное оборудование помогает проводить комплексную медицинскую реабилитацию детям с поражением центральной нервной системы.
24 апреля 2024  16:25
Комплексная медицинская реабилитация маленьким жителям региона проводится в Тольяттинском центре «Ариадна»
439
Более 1500 предприятий запланировали профилактические мероприятия для своих сотрудников.
24 апреля 2024  16:10
Почти 19 000 жителей Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы
407
«Информатизация сегодня - наш ключевой инструмент. Мероприятия федерального проекта  по  цифровой трансформации обеспечивают в конечном итоге доступность медицинской помощи, - отметил на итоговой коллегии  министр здравоохранения Самарской области Армен Б
23 апреля 2024  19:21
Армен Бенян: "Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно,составляет 70,2%"
505
Основатель династии - врач-уролог Светлана Алексеева. Она работает в системе здравоохранения более 47 лет.
23 апреля 2024  15:43
100 лет служения людям: в Новокуйбышевской больнице работает медицинская династия Алексеевых
470
Новый аппарат используется для проведения цистоскопии — исследования внутренней поверхности мочевого пузыря.
23 апреля 2024  14:50
Жители Похвистневского района проходят диагностику на новом эндоскопическом оборудовании
455
Оборудование оснащено датчиками для проведения исследований органов малого таза, брюшной полости, а также сердца и сосудов.
22 апреля 2024  16:09
Специалисты поликлиники №1 Тольятти работают на новом оборудовании: приобретены два новых аппарата УЗИ 
586
Почти 1500 пролеченных пациентов: специалисты подвели итоги работы за год Центра сердечно-сосудистой хирургии в Сызрани.
22 апреля 2024  14:08
Уже год в Сызрани работает Центр сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии
592
Весь список
В центре внимания
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
25 апреля 2024  11:19
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
213
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
25 апреля 2024  10:53
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
494
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция
25 апреля 2024  10:08
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская лента"
215
Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера.
24 апреля 2024  20:18
Дмитрий Азаров поздравил победителей Самарской студенческой весны
330
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
24 апреля 2024  11:30
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
874
Весь список