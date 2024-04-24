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Почти 19 000 жителей Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы

24 апреля 2024 16:10
85
Более 1500 предприятий запланировали профилактические мероприятия для своих сотрудников.

Почти 19 000 жителей Самарской области уже прошли диспансеризацию по месту работы.

«С прошлого года в стране и регионе ведется большая работа по организации диспансеризации непосредственно на рабочих местах и повышению эффективности периодических медицинских осмотров. Изменена федеральная нормативная база, приведена в соответствие система оплаты медицинских услуг, - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Все мероприятия направлены на увеличение продолжительности жизни населения путем укрепления здоровья и снижения преждевременной смертности».

Среди задач медицинских служб:
-наращивать количественные и качественные показатели профилактической работы в ходе диспансеризации, профилактических и периодических медицинских осмотров
-выявлять опасные заболевания на ранней стадии, а лучше на стадии высокого риска их развития
-проводить своевременную работу с гражданами по предотвращению прогрессирования заболеваний и развития осложнений.

«В настоящее время благодаря совместной работе более 1500 предприятий различных форм собственности, на которых работает свыше 120 тысяч человек, активно взаимодействуют с медицинскими учреждениями. Ведется организационно- разъяснительная работа специалистами министерства здравоохранения, проводятся встречи с руководителями предприятий в постоянном режиме, - отметила Элла Малютина. – Социальная ответственность и забота о здоровье сотрудников со стороны руководства предприятий может проявляться не только организацией профилактических осмотров и диспансеризации, но и внедрением корпоративных программ укрепления здоровья на рабочих местах».

Руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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