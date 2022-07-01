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Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

1 июля 2022 10:57
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Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

С 1 июля отменяется масочный режим, работа общепита в ночное время и другие ограничения, действовавшие в связи с эпидемией COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что уже четыре месяца заболеваемость коронавирусной инфекцией устойчиво снижается, причем во всех возрастных группах.

"Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии. Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также важно, что абсолютное большинство подтвержденных случаев заболевания (93%) протекают в легкой форме - в виде острого респираторного заболевания или вообще без видимых симптомов.

"Динамика эпидемического процесса по COVID-19 в России согласуется с общемировыми тенденциями", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что постепенная отмена ограничений началась с 1 марта - тогда были минимизированы ограничительные мероприятия для различных отраслей экономики, в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи. При этом учитывалось значимое снижение заболеваемости и особенности циркуляции нового штамма "Омикрон", вытеснившего более патогенный штамм "Дельта".

"Научно обоснованная отмена ограничений проводилась поэтапно, дифференцированно, с учетом динамики изменения эпидситуации, что в результате не привело к негативным изменениям в тенденциях эпидемического процесса в стране. По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом "Омикрон", в летние месяцы маловероятен", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Таким образом, с сегодняшнего дня Роспотребнадзор отменил ранее введенные ограничения, в том числе масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и другие меры.

При этом в ведомстве предупреждают, что при ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, пишет РГ.

"В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - заявили в ведомстве.

Теги: В центре внимания Коронавирус

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