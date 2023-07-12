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В Самарской области отменили коронавирусные ограничения

12 июля 2023 11:16
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В Самарской области отменили коронавирусные ограничения

В Самарской области коронавирусные ограничения привели к положительному эффекту. На этом основании их действие решили прекратить.

Постановление об этом подписал губернатор Дмитрий Азаров. Оно признает утратившими в силу два основополагающих документа о коронавирусных ограничениях:

от 16.03.2020 «О введении режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»;

от 22.102021 «О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Самарской области».

Причину такого решения в новом постановлении сформулировали следующим образом:

— Отменить в связи с реализацией в Самарской области мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания Коронавирус

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