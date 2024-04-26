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В Самаре увеличилось количество обращений, связанных с неудовлетворительной уборкой контейнерных площадок

26 апреля 2024 11:28
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В Самаре увеличилось количество обращений, связанных с неудовлетворительной уборкой контейнерных площадок

В четверг, 25 апреля, Глава Самары Елена Лапушкина провела совещание с представителями организаций-перевозчиков, которые ответственны за вывоз мусора с территории города, а также с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В рабочей встрече также приняли участие врио заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары Александр Андриянов, Главы внутригородских районов.

 

Во время совещания обсудили текущее содержание контейнерных площадок на территории города. Выступая с докладом, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии – руководитель управления охраны окружающей среды Дмитрий Хаистов рассказал, что в последнее время увеличилось количество обращений, связанных с неудовлетворительной уборкой контейнерных площадок. «Только за апрель нам поступило 450 жалоб».

На территории города постоянно проводится мониторинг санитарного состояния площадок для мусора. По состоянию на сегодняшний день не расчищенными остаются 114 участков. Как отметил Александр Андриянов, - больше всего жалоб в Октябрьском, Советском и Железнодорожном районах.

Генеральный директор предприятия ООО «Рассвет» Сергей Забродов рассказал о причине неудовлетворительной работы – дефицит кадров.

«С октября-ноября у нас на предприятии не хватает водителей. Нам нужно 90 человек, чтобы просто исполнять свои обязанности. Сейчас 30 не хватает. Естественно, люди перегружены. Пока что эта проблема сохраняется».

На фоне кадрового дефицита вносит свои коррективы и усиленная работа по приведению города в порядок в рамках месячника по благоустройству.

«Количество мусора значительно увеличивается, - подчеркнул директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров, - становится труднее справиться с таким объемом ТКО и крупногабаритных отходов под вывоз».

Чтобы избежать подобных ситуаций, Глава Самары поручила привлекать дополнительные средства, использовать услуги субподрядных организаций.

«До конца месяца необходимо вывезти весь скопившийся мусор, в том числе крупногабаритный, чтобы ответственные службы могли привести в порядок и сами площадки. Если не справляетесь, то привлекайте дополнительные силы, нанимайте технику и рабочих».

Также Елена Лапушкина добавила, что муниципалитет, в свою очередь, старается в полной мере выполнять свои обязательства по обслуживанию контейнерных площадок. Так, только в прошлом году для города закупили порядка 2500 тысяч новых контейнеров, которые обслуживаются силами муниципального предприятия г.о. Самара «Жиллидер». За вывоз ТКО и КГО ответственность несут перевозчики.

Во время обсуждения разобрали и проблему появления мусора в тех местах, где профильные предприятия регулярно осуществляют вывоз. Ранее фиксировались случаи, когда на территории, обслуживаемой одной организацией, появляются ТКО от других подобных организаций.

«Мы столкнулись с такой ситуацией, что происходит уборка контейнерной площадки, а уже на следующее утро жители жалуются на скопления мусора. Выяснили, что некоторые компании из разных районов недобросовестно исполняют свои обязанности. Сваливают мусор, который должны вывезти, на площадках других организаций. Случаи были. Нужно с этим разбираться», - рассказал представитель одной из подрядных организаций.

Говоря об этом Елена Лапушкина подчеркнула, что необходимо организовать встречу и пригласить на нее сотрудников правоохранительных органов. Во время обсуждения будут продуманы шаги по усилению санкций для недобросовестных компаний-перевозчиков.

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