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Первого регионального семейного форума «Жить вместе»

25 апреля 2024 11:19
164
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»

Первый региональный семейный форум «Жить вместе» - официальное мероприятие Года семьи в Самарской области. Форум пройдет при поддержке Правительства Самарской области.

Форум «Жить вместе» объединит семьи с детьми с ограниченными возможностям здоровья, государственные и общественные организации Самарской области для живого общения, прямого диалога, совместного творчества детей и родителей, а также информирования о том, какие возможные ресурсы и системы поддержки семей, реализуются в Самарской области.

На форуме будут организованы:

- тематические площадки, где участники смогут получить консультации по различным вопросам жизнеустройства;

- дискуссионные площадки для живого общения и обсуждения самых насущных вопросов воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- семейные мастер-классы для детей, игры и аниматоры.

Напомним, что Год семьи проводится в соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина, задавая вектор политического и социального развития государства в целом и нашего региона.

Организатор: Региональное отделение Самарской области Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»

Соорганизаторы и партнеры: Правительство Самарской области, СГООИ «Ассоциация Десница», СРООИ «Интеллект», ГБУ ДПО Самарской области «Центр специального образования», ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет»

Сайт организатора: http://samara.vordi.org/

 

Место проведения: Региональный центр «Мой бизнес Самарской области», 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская 211

Дата проведения: 27.04.2024

Начало: 10.00, окончание: 15.00

 

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