Россияне стали покупать больше ювелирных украшений

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По итогам I квартала 2024 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 106,5 млрд рублей, что на 32,8% выше показателей аналогичного периода 2023-го. Это следует из данных аналитического центра SOKOLOV, с которыми ознакомились «Известия» 26 апреля.

Эксперты отметили, что доля онлайн-продаж при этом выросла с 23% на начало года до 28% к апрелю.

По словам аналитиков, в I квартале традиционно наблюдался повышенный спрос в ювелирной рознице, потому что в это время проходят праздники: 23 Февраля, 8 Марта, День всех влюбленных. В марте ювелирный рынок РФ составил 42,7 млрд рублей, что на 34% выше, чем в том же месяце годом ранее.

Средний чек за этот период увеличился на 17%, до 8650 рублей. В марте средний чек достигал 8866 рублей, что на 15% больше относительно аналогичного периода 2023-го.

«Драйвером роста рынка стал резкий рост онлайн-продаж ювелирных изделий, доля которых в общей структуре рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте. Кроме того, на возросший спрос наложилось увеличение среднерозничных цен, обусловленное ростом учетной цены ЦБ (Центробанка. — Ред.) РФ на золото на 12% за I квартал, до 6576 рублей за грамм», — объяснила руководитель аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.