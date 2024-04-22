Специалисты поликлиники №1 Тольятти работают на новом оборудовании: приобретены два новых аппарата УЗИ 

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Два новых аппарата УЗИ приобретены благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



Оборудование оснащено датчиками для проведения исследований органов малого таза, брюшной полости, а также сердца и сосудов. Исследования проводятся по направлению узких специалистов.



«Передвижной аппарат позволяет проводить исследования на дому, что очень актуально для людей старшего возраста и маломобильных пациентов, — рассказала заведующая диагностическим отделением Тольяттинской городской поликлиники №1 Оксана Васильева. — Второй аппарат — стационарный, причем экспертного класса. На нем видны первые признаки патологии — например, в печени, — кисты, гемангиомы. Кроме того, стало возможным проведение эхокардиографии с допплерометрией. Это информативное исследование, которое позволяет выявить тромбы, пороки клапанов сердца, стенозы и аневризмы».



Кабинет работает в 2 смены. За полгода на новом оборудовании осмотрено порядка 4,5 тысяч человек, у 40 пациентов выявлены подозрения на онкозаболевания.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО