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Два цифровых маммографа поставлены в Самарскую поликлинику №1 

25 апреля 2024 17:37
168
На нем проходят диагностику жительницы Промышленного и Советского районов Самары.

Два цифровых маммографа — стационарный аппарат и мобильный медицинский комплекс — поставлены в поликлинику благодаря национальному проекту «Здравоохранение». На нем проходят диагностику жительницы Промышленного и Советского районов Самары.

В этом году специалисты выполнили уже свыше 1800 исследований на аппарате, установленном в отделении на улице Тополей.

«После 40 лет женщинам необходимо проходить маммографию каждые два года, – отметила заведующая рентген-диагностическим отделением Самарской городской поликлиники №1 Екатерина Борякова. – Новое оборудование позволяет эффективно выявлять патологии на ранних стадиях. По результатам исследований на этом аппарате 131 человек направлен на дополнительное обследование, у 15 диагностирован рак молочной железы. Более чем у 90 женщин обнаружены доброкачественные новообразования».

Более 3 тысяч пациенток прошли диагностику на мобильном маммографе.

«На дополнительное обследование направлены 245 человек, у 28 выявлен рак молочной железы. У более 140 женщин — доброкачественные новообразования. В течение одного рабочего дня результаты вносятся в базу данных и в электронную карту пациента», — рассказала врач.

В этом году в поликлинике ожидают поступления нового цифрового рентген-аппарата.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. Всего в этом году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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