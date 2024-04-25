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Врач-хирург из Самары получил государственную награду – медаль Луки Крымского

25 апреля 2024 17:26
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Стаж работы специалиста в системе здравоохранения - 17 лет.

19 апреля министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вручил Медаль Луки Крымского заведующему отделением – врачу-эндоскописту, Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова Сергею Скупченко за многолетний добросовестный труд и профессионализм.

Стаж работы специалиста в системе здравоохранения - 17 лет.

«В период обучения в университете я посещал хирургический кружок и потом при распределении по специальностям выбрал хирургию и не жалею нисколько, - рассказал Сергей Скупченко. – Моя работа связана в основном с экстренной хирургией и помощью пациентам с жизнеугрожающими состояниями. Когда помогаешь людям, то получаешь от этого моральное удовлетворение, особенно чувствуется это в хирургии. Помогать людям – это моя жизнь. Семья и близкие понимают это, ведь медицина - это стиль жизни».

Как отмечает врач, медицинская специальность подразумевает постоянное обучение, профессиональный рост и освоение новых методик.

«Медицина не стоит на месте и постоянно развивается. Я также осваиваю новые операции, в частности стал сейчас больше применять малоинвазивные методики. Не останавливаться на достигнутом всегда интересно. Надо постоянно обучаться и вносить свой вклад в развитие медицины. У нас с коллегами есть патенты на изобретения, научные статьи, которые также связаны с помощью людям», - отметил Сергей Скупченко.

В 2022 году Сергей Скупченко в качестве волонтера-медика в составе группы хирургов Самарской области участвовал в оказании медицинской помощи пациентам в прифронтовом госпитале, спасая жизни и здоровье людей в г. Донецк и г. Докучаевск (Донецкая Народная Республика).

Коллеги отзываются о нем как о высокопрофессиональном специалисте и хорошем друге.
«С Сергеем Сергеевичем мы вместе заканчивали институт, с тех пор наша медицинская судьба связана. Он прекрасный специалист, великолепный коллега, мы годами работаем вместе всегда бок о бок, друг друга поддерживаем и идем только вперед на благо нашей больницы и на благо спасения наших пациентов», - поделился заведующий хирургическим отделением больницы Сергей Катков.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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