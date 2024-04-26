Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме

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25 апреля состоялась пресс-конференция, организованная представителями регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк». В пресс-конференции приняли участие Сергей Андриянов, председатель Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Светлана Прилепская, председатель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» и Анастасия Софьина, руководитель Самарского Союза молодежи – территориальной общественной организации «Российского союза молодежи» в Самарской области, руководитель исполкома регионального отделения «Бессмертный полк России» в Самарской области. Участники обсудили форматы проведения самой народной акции «Бессмертный полк» в 2024 году. Напомним, 23 апреля Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» принял решение о проведении традиционного шествия «Бессмертный полк» в альтернативных форматах в связи с существующими угрозами общественной безопасности.



В 2024 году почтить память героев своей семьи предлагают не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая – в период перед празднованием Дня Победы. Сохранение исторической памяти и патриотическая работа с подрастающим поколением обсуждались в рамках расширенного заседания регионального организационного комитета «Победа» в Самарской области в марте. Акция Памяти «Бессмертный полк» – также была в повестке. «За нашим народом – правда, правда – за Россией! За нами – наши великие предки, солдаты и офицеры «Бессмертного полка», которые незримо стоят плечом к плечу с сегодняшними защитниками Родины. А еще все мы – многонациональный российский народ, который нельзя победить, когда мы – вместе, когда мы – едины. Вот в этом – и есть главный смысл народного Дня Победы», – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



О форматах проведения «Бессмертного полка» рассказала Светлана Прилепская: «Акция бессмертный полк в этом году в Самарской губернии, как и по всей стране, пройдет в мультиформатном режиме. Форматов очень много и каждый сможет выбрать то, что ему по душе. В образовательных учреждения, в актовых и спортивных залах, или на открытых пространствах, но с соблюдением всех мер безопасности, предлагается провести тематические линейки. 6 мая в рамках урока «Разговоры о важном» во всех образовательных учреждениях состоится беседа на тему «Бессмертный полк». С 1 по 12 мая рекомендуется проведение акции «Бессмертной полк» в дошкольных учреждения в формате утренников для групп разных возрастов с участием родителей, которые могут выступить и рассказать о герое их семьи. Также предлагается оформить тематическую выставку, в рамках которой можно рассказать не только о героях ВОВ и тружениках тыла, но также о героях СВО, то есть обо всех тех, кто защищал и защищает нашу родину».



Новым форматом проведения акции «Бессмертный полк» в этом году станет «СТЕНА ПАМЯТИ». В образовательных организациях, на предприятиях, в средних и высших учебных заведениях в преддверии Дня Победы предлагается разместить Стены Памяти. Стену Памяти можно изготовить самостоятельно, используя официальный брендбук https://disk.yandex.ru/d/q7gmvkpXev8CtQ, а также воспользоваться уже имеющимися в учреждении конструкциями, на которых возможно размещение портретов героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.



Председатель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» напомнила, что 2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи, и форматы проведения акции «Бессмертный полк» также ориентированы на участие всей семьей. «Каждая семья может нанести на одежду портрет своего героя. На сайте polkrf.ru с помощью специального конструктора можно создать макет портрета, который можно прикрепить к одежде, и потом всей семьей выйти на прогулку и таким образом пройтись по улицам города со своим героем», – рассказала Светлана Прилепская.

Участники пресс-конференции отметили, что сегодня важно не только помнить героев прошлого, но и чтить героев настоящего, которые защищают рубежи нашей родины в зоне СВО. И не случайно одним из форматов в этом году станет «Бессмертный полк на передовой»: участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сестрам, которые их ждут и верят в победу.



Руководитель Самарского Союза молодежи – территориальной общественной организации «Российского союза молодежи» в Самарской области, руководитель исполкома регионального отделения «Бессмертный полк России» в Самарской области Анастасия Софьина добавила, что в этом году будут также сохранены форматы, которые были востребованы в прошлые годы. «Мы уже не первый год проводим с Самарским союзом молодежи, совместно с региональным отделением «Бессмертного полка» конкурс творческих работ «На защите мира». Прием заявок еще продолжается, и я призываю всех жителей зарегистрироваться в социальных сетях самарского Союза молодежи. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте. Также Самарский союз молодежи на протяжении нескольких лет организовывал проект «Внутри истории», направленный на патриотическое воспитание. В этом году снова ведется большая работа в муниципалитетах по линии «Бессмертного полка», чтобы можно было почтить память героев в цифровом формате. В социальных сетях публикуют не только фотографию, но даже историю Героя. Здорово, что мы еще больше популяризируем семейные ценности, традиции, устои», – отметила Анастасия.



Среди полюбившихся форматов в этом году сохраняются:

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК НА ТРАНСПОРТЕ (личном, служебном, общественном, водном, воздушном) С 1 по 12 мая рекомендуется размещать портреты на различных видах транспорта. Разместив на личных, общественных и служебных автотранспортных средствах фотографий своих ветеранов в соответствующе оформленной рамке с эмблемой Бессмертного полка России, работники и владельцы автотранспортных средств, выезжая в дни проведения акции по личным и служебным делам, фактически принимают участие в праздновании Дня Победы, чествуя своих ветеранов.



АВТОПРОБЕГ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА. Это организованное следование личного авто/мототранспорта, украшенного флагами России, Бессмертного полка России, Знаменем Победы, портретами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников СВО по центральным улицам городов, создающее эффект прохождения Бессмертного полка.



ТРАНСЛЯЦИЯ ПОРТРЕТОВ ВЕТЕРАНОВ. 9 мая в День Победы в Самаре на мультимедийных экранах на площади Славы, а также на цифровых экранах в муниципальных образованиях области и в эфире региональных телеканалов будет организована трансляцию видеоряда с портретами ветеранов, проживавших в Приволжском федеральном округе.



ОКНА ПАМЯТИ. Поздравления ветеранам, рисунки и фотографии Героев размещаются на окнах, чтобы таким образом почтить память Героев Отечества и создать особую атмосферу дома, и на улицах города.

О цифровых форматах проведения «Бессмертного полка» рассказал Сергей Андриянов, председатель Самарского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»: «В социальных сетях и мессенджерах можно будет заменить аватарку на фото своего родственника, который воевал в ВОВ. Для того чтобы эти фото были красиво оформлены «Волонтеры Победы» разработали чат-бот, который будет запущен 1 мая. Ссылку можно найти на сайте волонтёрыпобеды.рф и на сайте polkrf.ru. В чат-бот можно будет загрузить фотографию и получить обработанный формат, который рекомендовано установить на аватарку в свои социальные сети. Также фотографию можно будет сделать в виде открытки и переслать своим друзьям, родственникам или просто опубликовать на своей страничке». Также Председатель регионального движения «Волонтеры Победы» отметил, что уже несколько лет участники движения инициируют дополнительные форматы проведения мероприятий в рамках Дня Победы. «В школах и вузах Самарской области Волонтеры Победы будут проводить дополнительные уроки, рассказывающие о героическом прошлом нашей страны. Память – это самое ценное, что у нас есть и ее сохранение – это самое малое, что мы можем сделать в преддверии 9 Мая», – добавил Сергей Андриянов.



Полная информация о том, как в этом году можно почтить память своих героев, доступна на официальном сайте Бессмертного полка России https://polkrf.ru.