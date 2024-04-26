ФАС выдала предупреждение Ozon за навязывание услуг продавцам

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение маркетплейсу Ozon (MOEX: OZON) из-за признаков нарушения антимонопольного законодательства. Регулятор посчитал, что компания навязывает продавцам участие в услуге «Баллы за скидки».

ФАС получила жалобы от продавцов на неопределенность в условиях расторжения договоров и ограничения при размещении контактной информации. В ходе проверки ФАС также обнаружила в действиях Ozon признаки необоснованного отказа в заключении договоров, пишет Коммерсантъ.

Компании необходимо изменить оферту. «При этом действия OZON не должны повлечь ухудшение условий для контрагентов. В случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ozon назвал обращение в ФАС важным сигналом. «Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов»,— сообщили в пресс-службе Ozon «Интерфаксу».