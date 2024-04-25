СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования

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СВГК повторно сообщает, что в соответствии с решением, принятом на совещании газораспределительных организаций Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова от 17 апреля 2024 года, и предупреждением от УФАС Самарской области, компания приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования ТО ВД(К)ГО до момента корректировки расценок на этот вид работ.

В данный момент информация о задолженности в банковских приложениях, установленных на смартфонах, отражается некорректно, поскольку синхронизация баз данных банков и СВГК требует некоторого времени и проводится в оперативном режиме. Оплата счетов по полученным уведомлениям в банковских приложениях в настоящий момент не требуется.

Тем, кто уже оплатил ТО ВД(К)ГО по указанным оповещениям, будет впоследствии произведен перерасчет с учетом скорректированных расценок.

Со своей стороны компания проводит отработку выявленной ситуации с представителями банковского сообщества. О начале рассылки скорректированных квитанций будет сообщено дополнительно, после корректировки расценок на ТО ВД(К)ГО.

Приносим извинения за доставленные неудобства!