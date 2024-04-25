СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Планируется, что к концу апреля посевная начнется практически во всех хозяйствах региона.
В Самарской области начались весенние полевые работы
Вход на бал свободный, но от участников требуется строгое соблюдение дресс-кода: стиль 1940-х годов. Военная форма – приветствуется!
СОУНБ приглашает на литературный бал в преддверии Дня Победы
Учебно-методический сбор продолжался три недели и завершился выходным тестовым контролем уровня знаний.
Учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии прошел в Тольятти
Акция «Чистая вода» получила широкий резонанс в прошлом году и особенно понравилась самарским дачникам, поэтому этой весной акцию решили повторить.
Акция «Чистая вода» пройдет в Самаре 2-3 мая
У большинства самарской молодежи 18–25 лет есть опыт подработки
У большинства самарской молодежи 18–25 лет есть опыт подработки
В Самарской области в лесу заблудился пожилой грибник
В Самарской области в лесу заблудился пожилой грибник
Самарцы рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов
Самарцы рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента»
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.51
-0.78
EUR 98.91
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СГИК  примет Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»
Дмитрий Азаров наградил победителей конкурсов "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия"
В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования

25 апреля 2024 10:53
306
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования

СВГК повторно сообщает, что в соответствии с решением, принятом на совещании газораспределительных организаций Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова от 17 апреля 2024 года, и предупреждением от УФАС Самарской области, компания приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования ТО ВД(К)ГО до момента корректировки расценок на этот вид работ. 

В данный момент информация о задолженности в банковских приложениях, установленных на смартфонах, отражается некорректно, поскольку синхронизация баз данных банков и СВГК требует некоторого времени и проводится в оперативном режиме. Оплата счетов по полученным уведомлениям в банковских приложениях в настоящий момент не требуется. 

Тем, кто уже оплатил ТО ВД(К)ГО по указанным оповещениям, будет впоследствии произведен перерасчет с учетом скорректированных расценок.  

Со своей стороны компания проводит отработку выявленной ситуации с представителями банковского сообщества. О начале рассылки скорректированных квитанций будет сообщено дополнительно, после корректировки расценок на ТО ВД(К)ГО.

Приносим извинения за доставленные неудобства!

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера.
24 апреля 2024, 20:18
Дмитрий Азаров поздравил победителей Самарской студенческой весны
Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера. Общество
310
Обсудили результаты и приоритетные задачи развития Самарской области.
23 апреля 2024, 19:37
В Самаре состоялся съезд Совета муниципальных образований региона
Обсудили результаты и приоритетные задачи развития Самарской области. Политика
495
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях. 
19 апреля 2024, 19:17
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов АВТОВАЗа с 54-летием выпуска ВАЗ-2101
За все время производства на главном конвейере АВТОВАЗа собрано около 5 млн. автомобилей семейства ВАЗ-2101 в разных модернизациях.  Общество
2375

В центре внимания
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
25 апреля 2024  11:19
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
162
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
25 апреля 2024  10:53
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
299
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция
25 апреля 2024  10:08
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская лента"
187
Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера.
24 апреля 2024  20:18
Дмитрий Азаров поздравил победителей Самарской студенческой весны
310
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
24 апреля 2024  11:30
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
859
Весь список