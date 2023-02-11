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В Самарской области 11 февраля выявлено 633 новых случая COVID-19

11 февраля 2023 20:42
173
В Самаре за сутки заболели 283 человека.

В Самарской области 11 февраля выявлено 633 новых случая COVID-19:  

- 283 в г. Самара

- 67 в г. Тольятти

- 48 в г. Жигулевск

- 47 в г. Новокуйбышевск

- 29 в г. Сызрань

- 29 в Волжском районе

- 16 в г. Кинель

- 16 в Безенчукском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 10 в г. Похвистнево

- 10 в Нефтегорском районе

- 9 в г. Октябрьск

- 7 в Ставропольском районе

- 6 в Приволжском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Борском районе

- 5 в Алексеевском районе

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Кинельском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Елховском районе

Госпитализированы 43 человека.

Теги: Коронавирус

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В Самаре за сутки заболели 283 человека.
11 февраля 2023  20:42
В Самарской области 11 февраля выявлено 633 новых случая COVID-19
173
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