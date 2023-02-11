В Самарской области 11 февраля выявлено 633 новых случая COVID-19:
- 283 в г. Самара
- 67 в г. Тольятти
- 48 в г. Жигулевск
- 47 в г. Новокуйбышевск
- 29 в г. Сызрань
- 29 в Волжском районе
- 16 в г. Кинель
- 16 в Безенчукском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 10 в г. Похвистнево
- 10 в Нефтегорском районе
- 9 в г. Октябрьск
- 7 в Ставропольском районе
- 6 в Приволжском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Борском районе
- 5 в Алексеевском районе
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Кинельском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Елховском районе
Госпитализированы 43 человека.