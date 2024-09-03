В Самаре открылась клиническая база СамГМУ для обучения остеопатии

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В Самаре состоялось открытие лечебно-диагностического отделения остеопатии. Оно станет клинической базой для обучения ординаторов Самарского государственного медицинского университета Минздрава России по специальности «Остеопатия».

Отделение площадью 160 квадратных метров оснащено специальным оборудованием для проведения электромиографии, кинезиографии и рентгенографии, которые позволяют определять потенциал мышц, нарушения в зубочелюстной и опорно-двигательной системе.

Обучение по специальности «Остеопатия» стартует на базе кафедры терапевтической стоматологии СамГМУ в сентябре этого года. СамГМУ наряду с шестью российскими вузами входит в научно-образовательный консорциум по остеопатии, который призван объединить усилия по подготовке врачей-остеопатов. Это направление в университете развивается с 2019 года.

«Остеопатия – это медицинская специальность, и есть четкая дорожная карта по стране – ординатура, специалитет, повышение квалификации, НМО, – отметил ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. - Мы решили развивать это направление, согласовали с главным внештатным специалистом по остеопатии Минздрава России Дмитрием Моховым и пошагово шли к этому несколько лет. Наши врачи прошли обучение у ведущих специалистов в Санкт-Петербурге и именно они участвуют в образовательной деятельности по этой специальности в рамках СамГМУ. Первое, с чего мы начали – это повышение квалификации врачей. Сейчас мы развиваем клиническую ординатуру, приняв трех врачей, завершивших обучение на специалитете. Следующим шагом стало открытие подразделения в одной из частных партнерских клиник. Все готово для приема первых обучающихся – это будут и клинические ординаторы, и врачи, проходящие переподготовку, и повышение квалификации. И, что особенно радует, – у нас очень хорошая связь с топовым центром остеопатии в России».

Возглавил новое отделение заведующий кафедрой терапевтической стоматологии СамГМУ, вице-президент Российской остеопатической ассоциации по стоматологии Михаил Постников.

«Как специалист ортодонт и заведующий кафедрой терапевтической стоматологии я могу сказать, что спрос большой – пациенты, которые уже пролечились у нас, приводят своих родственников, чтобы выявить проблему не только зубочелюстной системы, но и во всем организме, – отметил Михаил Постников. – У нас представлено современное цифровое оборудование, некоторое из которого уникально для России, а также команда лучших специалистов в этой сфере. Все это говорит о том, что пациенты, обратившиеся в СамГМУ, получат квалифицированную помощь. А ординаторы – качественное образование».

Как отметил ректор СамГМУ уже намечено несколько мероприятий на базе университета. В этом году пройдут крупные межрегиональные конференции, в следующем - съезд остеопатов.

«Наша задача - сделать Самару одним из центров в стране по этому направлению. Потому что это реально помогает, это востребовано и мы видим потребность у наших пациентов – это показатель того, что мы на правильном пути», – добавил Александр Колсанов.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ