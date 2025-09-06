В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры

128

В Турции скрывают реальные масштабы заболевания холерой, в то же время турецкие больницы уже переполнены, заявил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. На рвоту и температуру пожаловались десятки российских туристов. В РНИМУ им. Н.И. Пирогова уверены, что новая волна заболевших в Турции, исходя из клинической картины, вызвана энтеровирусами или ротавирусами.

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что власти Турции скрывают реальный масштаб эпидемии холеры в стране.

«Возможно, в Турции скрывают реальные масштабы заболевания, о чем я предупреждал еще в мае, ссылаясь на прогнозы ВОЗ, так же как и скрывают вспышку холеры», — сказал он изданию Life.ru.

По словам Онищенко, первые сообщения о холерных вибрионах появлялись еще два месяца назад. Сейчас же турецкие больницы переполнены зараженными пациентами.

Основным путем передачи холеры остается вода, напомнил эпидемиолог. В более редких случаях заражение возможно через прямой контакт с больным. Холеру успешно лечат антибиотиками, для восстановления водно-солевого баланса применяются регидратационные растворы. Однако у заболевших может начаться тяжелое обезвоживание организма.

С начала XX века было зафиксировано шесть пандемий, которые появлялись примерно раз в десять лет. Седьмая пандемия холеры, вызванная штаммом Эль-Тор, началась в 1960 году, пишет Газета.

Telegram-канал SHOT пишет, что жертвами опасной бактериальной инфекции во время отдыха на курортах Турции стали десятки российских туристов. Основные симптомы у заболевших — высокая температура, непрекращающаяся рвота и общая слабость.

Многие российские туристы были вынуждены обратиться за медицинской помощью, уже вернувшись на родину.