в России смогли заместить только 25% медоборудования

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В России удалось импортозаместить лишь около 25% медицинского оборудования. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Доля отечественных медицинских изделий на рынке по итогам 2023 года составила 25,4%. В госзакупках доля российского медоборудования сейчас составляет около трети — 28,5%», — сообщили «Известиям» в Минпромторге. Отмечается, что сейчас налажено производство рентгеновских аппаратов и глюкометров, но нет отечественных магнитно-резонансных томографов

Эксперты заявляют, что четверть рынка — это мало. На рынке не хватает разработчиков техники и продакт-менеджеров. При этом большая часть этого оборудования — это сборка с использованием импортных комплектующих, предположил председатель Комиссии по обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг.