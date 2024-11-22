в России смогли заместить только 25% медоборудования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы, работающие в гибридном режиме, лояльнее к переработкам, чем те, кто трудится на удаленке или ходит на работу
Самарцы, работающие в гибридном режиме, лояльнее к переработкам, чем те, кто трудится на удаленке или ходит на работу
Россиян очень раздражает неграмотная речь блогеров
Россиян очень раздражает неграмотная речь блогеров
Жителей Самарской области приглашают рассказать о земляках - участниках военных и освободительных операций на территории Европы
Жителей Самарской области приглашают рассказать о земляках - участниках военных и освободительных операций на территории Европы
Дочь избила 72-летнюю мать в Большеглушицком районе
Дочь избила 72-летнюю мать в Большеглушицком районе
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
Кабмин одобрил перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ
Кабмин одобрил перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ
самарцы рассказали, что будут дарить на День матери
Самарцы рассказали, что будут дарить на День матери
Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой
Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.68
0.46
EUR 106.08
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России смогли заместить только 25% медоборудования

22 ноября 2024 10:52
153
в России смогли заместить только 25% медоборудования

В России удалось импортозаместить лишь около 25% медицинского оборудования. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Доля отечественных медицинских изделий на рынке по итогам 2023 года составила 25,4%. В госзакупках доля российского медоборудования сейчас составляет около трети — 28,5%», — сообщили «Известиям» в Минпромторге. Отмечается, что сейчас налажено производство рентгеновских аппаратов и глюкометров, но нет отечественных магнитно-резонансных томографов

Эксперты заявляют, что четверть рынка — это мало. На рынке не хватает разработчиков техники и продакт-менеджеров. При этом большая часть этого оборудования — это сборка с использованием импортных комплектующих, предположил председатель Комиссии по обращению медицинских изделий «Опоры России» Станислав Гольдберг.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
в России смогли заместить только 25% медоборудования
22 ноября 2024  10:52
В России смогли заместить только 25% медоборудования
153
Разработанная СамГМУ телемедицинская платформа Health Check-Up поможет участникам кругосветного путешествия
22 ноября 2024  09:27
Разработанная СамГМУ телемедицинская платформа Health Check-Up поможет участникам кругосветного путешествия
169
Одним из эффективных инструментов развития кадрового потенциала, в том числе для управленческих кадров является наставничество.
21 ноября 2024  17:45
Денис Бутолин представил опыт региона по формированию резерва управленческих кадров на Всероссийском совещании Минздрава России
450
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
21 ноября 2024  13:30
21 ноября отмечается Международный день отказа от курения
366
Разработка СамГМУ заменит импортные материалы для микробиологического анализа
21 ноября 2024  09:29
Разработка СамГМУ заменит импортные материалы для микробиологического анализа
314
 В рамках программы
20 ноября 2024  18:16
"Земский доктор":  врач-терапевт Безенчукской ЦРБ Ольга Ларина приняла участие в программе
541
Самолечение антибиотиками может иметь ряд негативных последствий.
20 ноября 2024  16:56
Врач Клиник СамГМУ: 5 причин отказаться от самолечения и бесконтрольного приёма антибиотиков
602
Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений.
20 ноября 2024  14:11
Для жителей Сызранского района возводят два новых ФАПа
458
Методика СамГМУ повышает эффективность реабилитации пациентов с рассеянным склерозом
20 ноября 2024  12:57
Методика СамГМУ повышает эффективность реабилитации пациентов с рассеянным склерозом
471
КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»
20 ноября 2024  10:56
КРЭТ и СамГМУ планируют сотрудничать по проекту «цифровая операционная»
511
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
5510
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
22 ноября 2024  12:33
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
99
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
22 ноября 2024  12:03
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
111
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
22 ноября 2024  11:17
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
137
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
22 ноября 2024  09:52
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
152
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
386
Весь список