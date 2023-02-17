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В Региональном сосудистом центре успешно проводятся операции по удалению тромбов при инсульте

17 февраля 2023 15:06
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Центр оснащается новым оборудованием, специалисты широко применяют современные методики по лечению пациентов с инсультами.

На базе Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Больница «СОКБ им. В.Д. Середавина» работает Региональный сосудистый центр. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» центр оснащается новым оборудованием, специалисты широко применяют современные методики по лечению пациентов с инсультами.

Среди методов, которые применяют специалисты центра при лечении ишемического инсульта, причиной которого является тромбоз сосуда, питающего мозг, - тромболизис и тромбоэкстракция.

Тромболизис - это консервативное лечение путем медикаментозного растворения тромба. Внутривенно водится препарат, обладающий тромболитическим свойством, способностью растворять тромб. В результате этой процедуры тромб растворяется и кровоток по сосуду восстанавливается. Тромбоэкстракция - оперативное вмешательство, которое относится к высокотехнологичным методам лечения и выполняется в условиях рентгеноперационной при помощи современного ангиографического комплекса.

Данные методы восстановления кровотока, к которым относятся тромболизис и тромбоэкстракция, имеют временные рамки, так называемое «терапевтическое окно»: до 4,5 час после инсульта – можно делать тромболизис, до 6 час – тромбоэкстракцию. Это период наибольших терапевтических возможностей, когда после проведения той иной методики у пациента могут минимизироваться последствия инсульта.

«Как только к нам проступает пациент с характерными признаками, сразу же проводим исследования при помощи компьютерной томографии, КТ-ангиографии для визуализации пораженных участков. С учетом продолжительности времени, прошедшего с момента инсульта, заключения невролога и результатами обследования принимается решение о целесообразности применения тромбоэкстракции. При наличии показаний пациенту уже в рентгеноперационной подтверждают локализацию тромба и с помощью специального катетера из бедренной артерии осуществляется доступ к пораженному сосуду мозга. Тромб захватывается и выводится», - пояснила главный внештатный специалист по неврологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения СОКБ им.В.Д.Середавина, руководитель регионального сосудистого центра Ольга Андрофагина.

Опыт работы регионального сосудистого центра в рамках проведения тромболитической терапии достаточно большой. С 2009 года тромболизис как метод лечения ишемического инсульта проводится у пациентов при наличии показаний. С конца 2022 года внедрена новая высокотехнологическая методика - тромбоэкстракция.

Согласно исследованиям, тромболитическая терапия минимизирует выраженность неврологического дефицита у пациента, перенесшего инсульт. Тромбоэкстракия не только минимизирует последствия инсульта, но и влияет на показатель летальности, большее количество больных выживает после перенесенного ишемического инсульта.
В этом году в сосудистом центре уже провели 6 таких процедур. Они проводятся без больших разрезов в течение 30 минут.

В начале февраля в региональный сосудистый центр на «скорой» поступил мужчина 71 год через 1,5 часа от начала инсульта. После КТ и КТ-ангиографии он оперативно был доставлен в рентгеноперационную для проведения операции. Благодаря слаженной и оперативной работе команды врачей пациенту удалось сохранить не только жизнь, но и ее качество.

«Пациент был госпитализирован в больницу с тяжелым, сложным поражением сосудов головного мозга. После предоперационной подготовки пациент был взят в рентгеноперационную, где мы вовремя удалили тромботические массы. Операция прошла без осложнений. В результате операции достигнуто полное восстановление кровоснабжения головного мозга, что предотвратило необратимые последствия. Уже на операционном столе, после удаления тромбов, произошел практически полный регресс неврологической симптоматики. Восстановились сознание, речь, движения в конечностях», - рассказал врач-хирург областной больницы им. В.Д.Середавина Денис Давыдов.

Тромбоэкстракция позволяет сохранить жизнь клеткам головного мозга при инсульте. Однако важно, чтоб с момента инсульта прошло мало времени, тогда у врачей будет возможность применить такое лечение, в результате которого больной человек сможет восстановиться.

Как распознать инсульт по внешним признакам? У больного нарушена мимика, уголки рта неравномерно опущены, «кривая» улыбка. Ослаблена рука, нога. Есть проблемы с речью. Главное при этом – действовать быстро.
При первых же признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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