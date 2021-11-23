182

В регион поставлены более 300 тысяч доз вакцин от гриппа

В Самарскую область поставлены новые партии вакцин от гриппа – более 300 тысяч доз. В ближайшее время они будут распределены в медучреждения региона.

Регион получил вакцины «Ультрикс Квадри», «Совигрипп», «Гриппол плюс», предназначенные для профилактики сезонного гриппа детям

с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста, а также вакцину «Флю-М» для вакцинации взрослого населения от 18 до 60 лет.

В поликлиниках региона продолжается вакцинация населения от гриппа и новой коронавирусной инфекции. В настоящий момент вакцинацию от коронавируса прошли более 1 млн 492 тысяч жителей региона, от гриппа — более 500 тысяч человек, из них около 170 тысяч детей.

Напомним, в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.

Специалисты напоминают, вакцинация особенно важна для лиц старшего возраста. Важно сделать прививку не только от гриппа, но и от COVID-19. Вакцинация позволит минимизировать последствия одновременного заражения столь опасными инфекциями.

Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если человек уже сделал одну из прививок, то интервал между прививками должен составлять не менее 1 месяца.

Фото: оперштаб СО