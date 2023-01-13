В преддверии Старого Нового года врачи напоминают самарцам о вреде спиртного

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В преддверии Старого Нового года врачи напоминают: застолье с употреблением спиртных напитков может привести к тяжелым последствиям для здоровья — инсульту, инфаркту, обморожению.



Состояния, ассоциированные с потреблением алкоголя, затрагивают весь организм. Главный удар наносится по нервной системе, серьёзному воздействию подвергаются сердечно-сосудистая, мочевыделительная и пищеварительная системы.



«Большая часть лиц, которые поступают к нам на лечение, нуждаются в консультации невролога, терапевта, гастроэнтеролога из-за алкоголь-ассоциированных заболеваний. Практически треть пациентов по этой причине после снятия острых состояний в стационарах диспансера нуждаются в лечении в медицинских подразделениях другого профиля: неврология, кардиология, гастроэнтерология, терапия и так далее. В основном речь идёт о пневмонии, декомпенсации сердечной деятельности. Один случай в этом году связан с обморожением конечностей. Лучшая профилактика – отказаться от употребления алкогольных напитков. Ноль градусов – лучший градус для жизни», — подчеркнул главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по психиатрии-наркологии, главный врач Самарского областного клинического наркологического диспансера Андрей Щербань.