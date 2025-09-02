В посёлке Суходол Сергиевского района завершается капитальный ремонт поликлинического отделения

147

В посёлке городского типа Суходол Сергиевского района завершается капитальный ремонт поликлинического отделения. До конца текущего года в подразделение ожидается поставка новой мебели. Работы проводятся благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

Работы на двух этажах отделения находятся на финальной стадии, и уже в сентябре ожидается сдача объекта.

"Поликлиника полностью обновлена с соблюдением всех современных требований: принципов бережливого производства, доступности медицинской помощи и четкой навигации. Оборудована входная группа с двумя отдельными входами для температурящих взрослых и детей, что соответствует эпидемиологическим нормам", - рассказал и.о. главного врача Сергиевской больницы Дмитрий Агафонов.

Помощь пациентам в поликлинике оказывают два врача-педиатра и узкие специалисты – врач-эндокринолог, врач-отоларинголог и врач ультразвуковой диагностики. Коллектив пополнил молодой врач-педиатр, который трудоустроился в рамках целевого договора.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджетов будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.

Фото: минздрав СО