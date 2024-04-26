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В период продолжительных выходных поликлиники региона будут работать по отдельному графику

26 апреля 2024 17:05
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В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.

В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.

Также будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому пожилым людям и пациентам с обострениями хронических заболеваний.

 Служба неотложной помощи поликлиник продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00.

Информацию о графике работы отделений профилактики и возможностях прохождения диспансеризации, о работе иных медицинских служб   можно уточнить на сайтах учреждений.

В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить в штатном, круглосуточном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

1. Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова ул. Полевая, 80а;

2. Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко, ул. Калинина, 32;

3. Самарская городская больница №7, ул. Крайняя, 17;

4. Самарская городская больница №10, ул. Медицинская, 4б;

5. Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159.

В Новокуйбышевске:

1. Новокуйбышевская центральная городская больница, ул. Пирогова, 1, к3.

В Тольятти:

1. Тольяттинская городская поликлиника №3 ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи

2. Тольяттинская городская больница №2 ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение.

В Сызрани:

Сызранская центральная городская и районная больница ул. Комарова,1.

 

Фото:   freepik.com

 

 

 

 

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Здравоохранение
В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.
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