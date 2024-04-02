В отдаленных селах Борского района улучшаются условия для оказания медпомощи

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Жители сел Таволжанка и Гостевка наблюдаются, проходят диспансеризацию и получают необходимую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Модульное здание возведено в 2023 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение».Помощь пациентам в новых условиях оказывает фельдшер Татьяна Панина. Ранее специалист принимала пациентов в приспособленном помещении.



«Новый ФАП — это светлые, просторные и уютные помещения, — отметила фельдшер. — Каждый день принимаю порядка 12 человек, людей старшего возраста при необходимости осматриваю на дому. В ФАПе новый компьютер и поэтапно поставляется оборудование. Планирую при необходимости проводить телемедицинские консультации с врачами Борской поликлиники и сотрудниками других учреждений».



Благодаря нацпроекту в Борском районе комплексно улучшаются условия оказания медицинской помощи. В 2021 году в поликлинике села Борское выполнили капитальный ремонт и внедрили принципы бережливого производства. Также за последние годы возвели 6 модульных зданий — ФАПы и ОВОПы и автопарк больницы пополнился 10 новыми машинами неотложной помощи.



Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Фото: Минздрав Самарской области