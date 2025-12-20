Я нашел ошибку
Пользователи Госуслуг выбрали Смоленск и Елец городами притяжения молодёжи в 2026 году
Администрация Самары может отложить рост тарифов на проезд в общественном транспорте
Смертельное ДТП с пятью машинами в Волжском районе: дополненная информация
Правительство РФ установило квоту на вывоз риса в 2026 году
Вячеслав Федорищев пообещал помочь многодетному отцу из Чапаевка, обратившемуся на прямую линию президента
Стало известно, какие дороги в Самаре реконструируют к 2030 году
В Волжском районе при столкновении пяти транспортных средств погиб один человек
Любовь россиян завоевал немецкий шпиц
Закон Криминал Происшествия

В Чапаевске инспекторы ДПС встали на защиту гаража от огня

158
В Чапаевске инспекторы ДПС встали на защиту гаража от огня

Во время патрулирования территории города сотрудники ДПС Госавтоинспекции О МВД России по г. Чапаевску заметили задымление в районе гаражного массива, расположенного за одним из учебных заведений. Полицейские прибыв на место происшествия, оценили обстановку: в одном из гаражей происходило возгорание, а владелец помещения предпринимал самостоятельные попытки справиться с огнём.

Действуя быстро и слаженно, сотрудники полиции не стали дожидаться прибытия пожарной службы — они сразу включились в борьбу с огнём. Благодаря чётким, профессиональным действиям и грамотному применению первичных средств пожаротушения полицейские совместно с владельцем гаража сумели локализовать и полностью ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.

Убедившись, что угроза полностью устранена, а последствий повторного возгорания нет, экипаж Госавтоинспекции вновь приступил к выполнению своих служебных обязанностей.

Собственник гаража не остался равнодушным к действиям сотрудников ГАИ и выразил слова признательности через городской чат в одной их социальных сетей.

