В Чапаевске инспекторы ДПС встали на защиту гаража от огня

Во время патрулирования территории города сотрудники ДПС Госавтоинспекции О МВД России по г. Чапаевску заметили задымление в районе гаражного массива, расположенного за одним из учебных заведений. Полицейские прибыв на место происшествия, оценили обстановку: в одном из гаражей происходило возгорание, а владелец помещения предпринимал самостоятельные попытки справиться с огнём.

Действуя быстро и слаженно, сотрудники полиции не стали дожидаться прибытия пожарной службы — они сразу включились в борьбу с огнём. Благодаря чётким, профессиональным действиям и грамотному применению первичных средств пожаротушения полицейские совместно с владельцем гаража сумели локализовать и полностью ликвидировать возгорание в кратчайшие сроки.

Убедившись, что угроза полностью устранена, а последствий повторного возгорания нет, экипаж Госавтоинспекции вновь приступил к выполнению своих служебных обязанностей.

Собственник гаража не остался равнодушным к действиям сотрудников ГАИ и выразил слова признательности через городской чат в одной их социальных сетей.