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В Новосибирске врачи прооперировали пятилетнюю девочку с ленточным червем в мозге. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила Новосибирская областная больница во «ВКонтакте», пишут "Известия".

Левочка поступила в больницу с жалобами на головные боли. Кроме того, у нее были признаки паралича руки и ноги. На обследовании обнаружили десятисантиметровое новообразование в мозге. Как оказалось, оно появилось из-за поселившегося в головном мозге паразита — эхинококка (ленточного червя).

«Практически весь объем правого полушария был занят кистой, она сдавила мозг так сильно, что между мозговым плащом и черепом осталось не больше двух миллиметров», — говорится в сообщении.

Операция прошла успешно, к конечностям девочки вернулась чувствительность. Уточняется, что кисты обнаружили еще и в легких. На них попытаются воздействовать антибиотиками, если не получится вылечить этим способом, то придется провести еще одну операцию.

Фото: Новосибирская областная больница