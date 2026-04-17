Техническое открытие горы Стрельной состоится уже в эти выходные!
18 и 19 апреля с 10:00 до 18:00.
Экскурсии проводятся каждый час.
С 25 апреля гора Стрельная откроется полноценно и будет работать без выходных!
Важная информация:
Стоимость посещения уточняйте на сайте в разделе "Прейскурант": zhreserve.ru/poznavatelnyj-turizm/prejskurant
Рекомендуется заранее планировать визит, приобрести пропуск можно здесь: ticket.zhreserve.ru.
Соблюдайте правила поведения на территории заповедника, сообщает пресс-служба Жигулёвского государственного заповедника.
