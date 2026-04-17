Техническое открытие горы Стрельной состоится уже в эти выходные!



18 и 19 апреля с 10:00 до 18:00.

Экскурсии проводятся каждый час.



С 25 апреля гора Стрельная откроется полноценно и будет работать без выходных!



Важная информация:



Стоимость посещения уточняйте на сайте в разделе "Прейскурант": zhreserve.ru/poznavatelnyj-turizm/prejskurant



Рекомендуется заранее планировать визит, приобрести пропуск можно здесь: ticket.zhreserve.ru.



Соблюдайте правила поведения на территории заповедника, сообщает пресс-служба Жигулёвского государственного заповедника.

Фото: пресс-служба Жигулёвского государственного заповедника