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В Новокуйбышевской больнице работает Межрайонный эндокринологический центр для пациентов с сахарным диабетом

22 мая 2025 14:40
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Центр оснащен около 50 единицами нового оборудования, в том числе предназначенного для обработки трофических язв, оценки кровообращения нижних конечностей, определения температурной чувствительности кожи и др.

На базе Новокуйбышевской центральной городской больницы с 2024 года работает Межрайонный эндокринологический центр. Он открыт благодаря федеральному проекту "Борьба с сахарным диабетом".

Центр оснащен около 50 единицами нового оборудования, в том числе предназначенного для обработки трофических язв, оценки кровообращения нижних конечностей, определения температурной чувствительности кожи и др.

"Пациенты с сахарным диабетом проходят обследования на современных аппаратах в кабинете «Диабетическая стопа». За 2024 год осмотрено около 1000 пациентов, а за первые 4 месяца 2025 года – 240 человек. При появлении боли в стопах, зябкости, периодических судорог, потёртостях на коже стоп, повреждений мягких тканей, необходимо обратиться в кабинет для проведения специальной оценки кровообращения и нарушения чувствительности кожи", - отметила заведующая центром, врач-эндокринолог Надежда Альмендеева.

В центре функционирует также "Школа для больных сахарным диабетом". Еженедельно проводится цикл занятий по обучению правилам жизни и ухода при этом заболевании. В 2024 году занятия прошли 920 пациентов, за первый квартал 2025 года – 319 человек. Тем, кто состоит на диспансерном наблюдении, специалисты рекомендуют проходить повторное обучение каждые 3-5 лет.

"У меня выявлено заболевание в этом году и сейчас я прохожу занятия в школе сахарного диабета. Впечатления хорошие, нам всё подробно объясняют и показывают. Большое спасибо за это врачам", - рассказала пациент Ольга Зацепина.

Медицинскую помощь по направлению в центре получают жители г. о. Новокуйбышевск и 7 территорий Самарской области: Чапаевска, Приволжского, Хворостянского, Красноармейского, Пестравского, Большеглушицкого, Большечерниговского районов.

"Ответственное отношение к собственному здоровью, в том числе ежегодное прохождение профилактических обследований и вовремя начатое лечение – залог продолжительной и активной жизни. Чаще всего специалисты выявляют заболевание по итогам диспансеризации и профосмотра. После постановки диагноза пациенты при необходимости направляются к нам в центр для консультаций и наблюдения", - рассказал главный врач больницы Алексей Башаев.

Сегодня федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом является частью национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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