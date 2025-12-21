Я нашел ошибку
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В пустынях Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
На Самару надвигается атлантический циклон
Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России
Пропавшие дети нашлись в Самарской области
На переправе Самара — Рождествено с 22 декабря изменится расписание
Стало известно, как в Самарской области будут вывозить мусор в новогодние праздники
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Банки начали запрашивать наличие родственной связи при переводе

Российские банки в связи с мошенническими атаками начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, выяснило РИА Новости.

При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка.

Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.

Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
21 декабря 2025  10:26
201
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
425
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
690
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
540
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
620
