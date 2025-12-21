банки начали запрашивать наличие родственной связи при переводе

Российские банки в связи с мошенническими атаками начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, выяснило РИА Новости.

При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом банка.

Кроме того, сотрудник банка уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент собирается перевести.