В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В пустынях Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
На Самару надвигается атлантический циклон
Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России
Пропавшие дети нашлись в Самарской области
На переправе Самара — Рождествено с 22 декабря изменится расписание
Стало известно, как в Самарской области будут вывозить мусор в новогодние праздники
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Безенчукском районе ищут четырех пропавших детей

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20-30 час. 20.12.2025 не вернулись с прогулки и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. 

Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами малолетних среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев произошедшего, а также круг общения детей.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют поисковые мероприятия на пересеченной местности, проводят обход дворов и улиц близлежащих сел, осматривают подвальные и чердачные помещения, заброшенные стройки и места возможной концентрации несовершеннолетних.

Помощь в розыске детей оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы без вести пропавших: 

1 – Охотников Роман, 2015 года рождения, на вид 10 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет: куртка синего цвета, шапка коричневого цвета, сапоги «дутики»;

2 – Угрюмова Виктория 2015 года рождения, на вид 10 лет, рост 135 см, волосы русые, глаза карие. Была одета: куртка сиреневого цвета, брюки черного цвета, шапка и сапоги зеленого цвета;

3 - Угрюмова Александра, 2020 года рождения, на вид 5 лет, рост 100 см, худощавого телосложения, глаза карие. Была одета: шапка розового цвета, куртка серого цвета, брюки черного цвета;

4 - Соколова Диана, 2014 года рождения, на вид 10 лет, рост 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета: куртка фиолетового цвета до колен, шапка, шарф и сапоги черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении детей,  просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части Отдела МВД России по Безенчукскому району: 8(84676) 2-11-31, 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
21 декабря 2025  10:26
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
В России могут продлить время работы детсадов
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
