Я нашел ошибку
Главные новости:
15 февраля в Самаре прошел матч Всероссийской хоккейной лиги. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над ХК «ГорнякУГМК» - 5:0
По его словам, важно помнить, что не только зубы требуют внимания, но и сама зубная щетка.
Стоматолог рассказал об ошибках при уходе за зубами
Мессенджеру, по мнению депутата, «осталось сделать несколько шагов вперед», чтобы выстроить отношения с российскими властями и снять ограничения.
В ГД рассказали о контактах администрации Telegram с Роскомнадзором
15 февраля «Самара» на своей площадке переиграла новосибирское «Динамо» — 77:64. 
Баскетболистки «Самары» одержали четвертую домашнюю победу подряд
Дорожные службы круглосуточно патрулируют региональную сеть, выполняя очистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами.
На региональные дороги вышли почти 300 единиц техники
21 февраля в театре «Грань» состоится премьера спектакля «АХ! ЛЮБОВНАЯ ЧЕХОВЕРТЬ»
21 февраля в театре «Грань» состоится премьера спектакля «АХ! ЛЮБОВНАЯ ЧЕХОВЕРТЬ»
15 февраля в Нефтегорском районе Самарской области во время работ по капитальному ремонту нефтяной скважины произошло возгорание.
В Нефтегорском районе специалисты СК СО выехали на осмотр места происшествия, где пострадали рабочие во время ремонтных работ скважины
19 февраля в СОУНБ специалисты расскажут о природе привязанности, страхе утраты и о противоречивых эмоциях, которые часто мешают людям, состоящим друг с другом в близких отношениях.
В СОУНБ пройдёт открытая просветительская встреча с самарскими психологами
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стоматолог рассказал об ошибках при уходе за зубами

154
По его словам, важно помнить, что не только зубы требуют внимания, но и сама зубная щетка.

Многие считают, что регулярная чистка зубов дважды в день — это всё, что нужно для правильного ухода за полостью рта, однако даже при соблюдении этой процедуры можно допускать ошибки, которые с течением времени могут привести к кариесу, воспалению десен и повреждениям эмали. Об этом 14 февраля «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог и руководитель бренда Revyline Максим Обушенков, пишут "Известия".

Важно помнить, что не только зубы требуют внимания, но и сама зубная щетка. После каждого использования щетку необходимо тщательно промывать под проточной водой и оставлять на воздухе без колпачка для сушки. В закрытой влажной среде, особенно с защитным колпачком, щетина становится местом размножения бактерий.

Стоматолог также акцентирует внимание на продолжительности чистки зубов. Обычной щеткой рекомендуется чистить зубы не менее трех минут, соблюдая правильную технику.

Регулярные визиты к стоматологу играют важную роль в профилактике заболеваний: профессиональная гигиена полости рта должна проводиться минимум дважды в год, а при наличии индивидуальных показаний — чаще.

 Помимо зубной щетки, для полноценного ухода за полостью рта стоит использовать дополнительные средства, к примеру зубную нить, ирригатор и монопучковую щетку.

Наконец, стоматолог напоминает, что зубную щетку или насадку для электрической модели следует менять примерно каждые три месяца, а также сразу после перенесенных инфекционных заболеваний. Изношенная щетина уже не выполняет свою функцию должным образом и может стать источником бактерий.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прощание с Титовым Андреем Константиновичем состоится 15 февраля.
14 февраля 2026, 20:37
Умер хирург СКОБ им.Середавина Андрей Титов
Прощание с Титовым Андреем Константиновичем состоится 15 февраля. Здравоохранение
1002
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
14 февраля 2026, 17:14
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина. Закон
672
Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить.
13 февраля 2026, 20:54
Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля
Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить. Общество
779
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
534
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
538
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
749
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
1565
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
795
Весь список