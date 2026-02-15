Стоматолог рассказал об ошибках при уходе за зубами

Многие считают, что регулярная чистка зубов дважды в день — это всё, что нужно для правильного ухода за полостью рта, однако даже при соблюдении этой процедуры можно допускать ошибки, которые с течением времени могут привести к кариесу, воспалению десен и повреждениям эмали. Об этом 14 февраля «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог и руководитель бренда Revyline Максим Обушенков, пишут "Известия".

Важно помнить, что не только зубы требуют внимания, но и сама зубная щетка. После каждого использования щетку необходимо тщательно промывать под проточной водой и оставлять на воздухе без колпачка для сушки. В закрытой влажной среде, особенно с защитным колпачком, щетина становится местом размножения бактерий.

Стоматолог также акцентирует внимание на продолжительности чистки зубов. Обычной щеткой рекомендуется чистить зубы не менее трех минут, соблюдая правильную технику.

Регулярные визиты к стоматологу играют важную роль в профилактике заболеваний: профессиональная гигиена полости рта должна проводиться минимум дважды в год, а при наличии индивидуальных показаний — чаще.

Помимо зубной щетки, для полноценного ухода за полостью рта стоит использовать дополнительные средства, к примеру зубную нить, ирригатор и монопучковую щетку.

Наконец, стоматолог напоминает, что зубную щетку или насадку для электрической модели следует менять примерно каждые три месяца, а также сразу после перенесенных инфекционных заболеваний. Изношенная щетина уже не выполняет свою функцию должным образом и может стать источником бактерий.

Фото: freepik.com