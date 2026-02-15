В ГД рассказали о контактах администрации Telegram с Роскомнадзором

Руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором (РКН) и удаляет часть материалов по требованию. Об этом 15 февраля рассказал глава комитета Государственной думы (ГД) по информационной политике Сергей Боярский, пишут "Известия".

«Контакт существует, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. — Ред.), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии», — сказал он в беседе с «Фонтанкой».

Мессенджеру, по мнению депутата, «осталось сделать несколько шагов вперед», чтобы выстроить отношения с российскими властями и снять ограничения.