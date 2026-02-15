На региональные дороги вышли почти 300 единиц техники

Сегодня в большинстве районов Самарской области наблюдаются осадки в виде снега и снега с дождем, местами — поземка, низовая метель и усиление ветра. Температура воздуха составляет от 0 до -5°C.

Все региональные и межмуниципальные дороги — в проезжем состоянии. Для обеспечения безопасности движения на трассах задействовано 289 единиц спецтехники, включая 128 комбинированных дорожных машин (КДМ). В Самаре работает 64 единицы техники, в том числе 24 КДМ.

Дорожные службы круглосуточно патрулируют региональную сеть, выполняя очистку проезжей части и обработку покрытия противогололедными материалами.

Напоминаем водителям о необходимости учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными при движении рядом со спецтехникой.

Фото: минтранс СО