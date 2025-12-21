Жителей Самарской области предупреждают об изморози

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Утром 21.12.2025 ожидается отложение изморози 5 – 10 мм».
МЧС России напоминает автолюбителям:
избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
пешеходам:
передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;
выходи из дома заблаговременно, не торопись;
подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления. Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «112»