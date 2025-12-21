Жителей Самарской области предупреждают об изморози

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Утром 21.12.2025 ожидается отложение изморози 5 – 10 мм».

МЧС России напоминает автолюбителям:

избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

не приближайся к водителю «ведущей» машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

пешеходам:

передвигайся осторожно, наступая на всю подошву;

выходи из дома заблаговременно, не торопись;

подбери нескользящую обувь или используй специальные противоскользящие приспособления. Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»