В Москве пациенты с ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию

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В Москве с сегодняшнего дня пациенты с ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции, пока не получат отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Аналогичную меру вводили в прошлом году.

«Сегодня принято решение, что все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня мы будем рассматривать как, с высокой долей вероятности, коронавирусную инфекцию. До получения отрицательного теста все больные ОРВИ должны соблюдать режим изоляции»,— сказала заммэра (цитата по «Интерфаксу»).

Она пояснила, что решение связано с распространением в городе «индийского» штамма вируса, который в первые дни заболевания схож с простудой по симптомам. Москва за последние две недели «пробила все эпидемиологические пороги» по заболеваемости ОРВИ среди взрослых, хотя «лето — явно не сезон», отметила заммэра.

Ранее госпожа Ракова сообщила, что в Москве не хватает мощности резервных госпиталей для лечения больных COVID-19, ряд больниц приходится перепрофилировать в ковидные. Она добавила, что более 10% москвичей, по официальным данным, перенесло COVID-19, а переболевших без симптомов либо обращения к врачу больше в три-четыре раза. Но, по ее словам, власти сделают все, чтобы избежать локдауна, пишет Коммерсантъ.

Фото: pixabay.com.