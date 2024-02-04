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В Минздраве РФ развеяли мифы об онкологии

4 февраля 2024 15:16
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Объясняет главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Самые частые вопросы от пациентов и знакомых сопряжены с огромным количеством мифов и заблуждений касательно такого заболевания, как рак. Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в воскресенье, 4 февраля, развеял семь мифов о болезни, пишут "Известия"..

На запущенных стадиях у больного раком бывает тяжелое состояние, однако опасность онкозаболевания кроется в том, что на начальных этапах оно практически никак себя не проявляет или скрывается за привычными явлениями, такими как незначительное повышение температуры, периодические головные боли и др.

«Поэтому человек считает себя здоровым и принимает простые решения — выпить обезболивающее, сходить в баню, погреться на солнышке или пройти курс массажа. Что, в свою очередь, может вызвать еще более усиленный рост злокачественных клеток», — указал Каприн.

По его словам, человеку необходимо проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, чтобы оценить реальное состояние своего организма и при необходимости дообследоваться.

Доктор отметил, что на «зародышевом» состоянии рак обнаружить всё же можно. На раннюю диагностику направлена система диспансеризации в России, которая включает в себя скриннинг по семи самым распространенным локализациям, таким как рак молочной железы, рак легких, рак предстательной железы, рак щитовидной железы, колоректальный рак, рак шейки матки и рак кожи. Он подчеркнул, что такого опыта в других странах нет.

Онколог указал, что позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) не является методом скриннинга. Это дорогостоящая методика, которую назначают только в том случае, если есть доказанные преимущества перед стандартными методами или в рамках дообследования.

Врач обратил внимание, что никакими народными методами рак вылечить невозможно. Прибегая к таким способам борьбы с заболеванием, человек просто теряет время. Он также напомнил, что нет ни одного исследования, которое подтверждает инфекционную природу рака. Однако есть некоторые инфекции, которые могут привести к развитию рака, например, вирус папилломы человека.

Кроме того, Каприн добавил, что даже в ремиссии пациент должен находиться под постоянным наблюдением.

«К сожалению, в нашей практике встречаются случаи, когда болезнь возвращается через 10, 15 и даже 25 лет», — отметил врач.

Он подытожил, что рекомендации лечащего врача и своевременная диспансеризация организма помогут минимизировать риски развития заболевания.

 

Фото:   минздрав России

Теги: Медицина Россия

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