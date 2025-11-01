Я нашел ошибку
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
Прощание с Надеждой Рогожиной пройдет 2 ноября.
Скончалась экс-проректор Университета Наяновой Надежда Рогожина
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии.
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
В министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград

1 ноября 2025 17:10
85
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии.

На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград. Почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации, Губернатора Самарской области и министерства здравоохранения медицинские работники, специалисты ведомства, а также Президент Самарской областной ассоциации врачей.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии:

"Отдача и самоотверженность медицинских работников — это основа успешной работы системы здравоохранения региона. Каждый из вас вносит значительный вклад в наше общее дело — сохранение здоровья граждан. Ваши усилия помогают улучшать качество медицинской помощи. Желаю крепкого здоровья и непрерывного совершенствования навыков и знаний".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

