На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области прошло вручение ведомственных наград. Почетными грамотами министерства здравоохранения Российской Федерации, Губернатора Самарской области и министерства здравоохранения медицинские работники, специалисты ведомства, а также Президент Самарской областной ассоциации врачей.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов поблагодарил коллег за профессионализм и преданность профессии:

"Отдача и самоотверженность медицинских работников — это основа успешной работы системы здравоохранения региона. Каждый из вас вносит значительный вклад в наше общее дело — сохранение здоровья граждан. Ваши усилия помогают улучшать качество медицинской помощи. Желаю крепкого здоровья и непрерывного совершенствования навыков и знаний".

Фото: минздрав СО