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В медучреждениях региона проводится вакцинация от кори. По Национальному календарю профилактических прививок иммунизация показана детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в 6 лет (ревакцинация). Также специалисты приглашают пройти вакцинацию всех, кто пропустил прививки в детстве.



Лица, находящиеся в контакте с инфицированным человеком, подлежат иммунизации по эпидемическим показаниям без ограничения возраста в течение 72 часов.



«Если человек не привит, вероятность того, что он заразится, — почти 100% при любом контакте с инфицированным человеком. Чтобы этого избежать, вакцинироваться нужно обязательно. Отмечу, даже если пройдена вакцинация, но не сделана повторная прививка, вы находитесь в зоне риска. Ревакцинация обеспечит полную защиту, — отмечает участковый врач-терапевт Волжской центральной районной больницы Халлы Кенжигалиева. — В нашем учреждении участковые медсестры активно обзванивают взрослых, которые не прививались ранее, не имеют сведений о прививках и не болели корью, приглашают жителей на вакцинацию. Вакцины у нас достаточно. Прививочный кабинет работает в две смены».



При заражении у взрослых могут развиться опасные осложнения инфекции: поражение легочной ткани — пневмония, а также поражение оболочек мозга — менингит. Вакцинация создаст необходимую защиту.



«Мне 64 года. Я не была привита от кори — в моем детстве от нее еще не прививали, — рассказала жительница микрорайона Южный город Наталья Оноприенко. — Сейчас в силу возраста я, конечно, больше переживаю, не хочу заболеть. К тому же у меня маленькие внуки, нужно защитить и себя, и их. Сейчас наступает сезон отпусков, я собираюсь много путешествовать, поэтому решила привиться. Для меня важно мое здоровье».



Пройти иммунизацию дети и взрослые могут в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО