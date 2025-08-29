В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием

184

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) прооперировали пациентку с редким заболеванием - инвертированной папилломой. Первоначально эта патология протекает как доброкачественное образование полости носа и пазух с односторонним поражением и клиническими проявлениями. Но без операции она может переродиться в злокачественный процесс с разрушением костных и пограничных структур, вплоть до летального исхода.

В Клиники СамГМУ 72-летняя пациентка поступила с жалобами на одностороннее затруднение носового дыхания, отсутствие обоняния и головную боль. При осмотре и обследовании подтвердилось одностороннее поражение верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого лабиринта с разрушением стенки орбиты, что говорило о длительно текущем процессе.

«Особенность этого новообразования в том, что оно доброкачественное, но может перерасти в злокачественное, - говорит врач-оториноларинголог оториноларингологического отделения Клиник СамГМУ Ксения Ладыгина. - Новообразование смещает и разрушает структуры полости носа и околоносовых пазух. Важно полностью удалить его и затем продолжать наблюдение, потому что новообразование может рецидивировать. Учитывая значительный объем поражения, после дополнительных исследований было решено предварительно провести суперселективную ангиографию с одновременной эмболизацией сосудов, кровоснабжающих образование. После этого опухоль удалили, операция длилась два часа. Сейчас у пациентки все хорошо, у нее нормализуется носовое дыхание».

На гистологическом исследовании, которое провели после операции в ускоренном порядке, подтвердился предварительный диагноз «инвертированная папиллома».

«Выполнение таких непростых хирургических вмешательств возможно благодаря мультидисциплинарному подходу и взаимодействию рентгенологов, рентгенхирургов с другими специалистами Клиник, – подчеркнула заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ Олеся Зелева. - Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения КФХ Евгений Каменев и его доктора быстро и оперативно, со знаем всех нюансов, могут заэмболизировать даже мелкие сосуды, кровоснабжающие ЛОР-органы».

Как отметила Ксения Ладыгина, подобное заболевание чаще всего возникает у женщин после 40 лет. В случае, если внезапно появляется затруднение носового дыхания без ОРВИ и длится более 1-2 месяцев, есть дискомфорт в пазухах, нужно обратиться к врачу. Насторожить также должна односторонняя заложенность носа, снижение обоняния и кровоточивость.