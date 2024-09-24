В Клиниках СамГМУ начали выполнять хирургическое лечение пролапса тазовых органов с применением системы «Автоплан»

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Гинекологи Клиник СамГМУ впервые провели хирургическую коррекцию переднего и апикального пролапса тазовых органов у женщин с предоперационным 3D-моделированием, планированием и интраоперационной навигацией с применением системы «Автоплан» производства СамГМУ. Во многом это стало возможно благодаря участию университета в федеральной программе академического лидерства «Приоритет 2030».



В настоящее время наблюдается значительный рост распространенности проблемы. Прогнозируется, что к 2050 году частота симптоматического пролапса тазовых органов женщин еще более увеличится, примерно на 50%. Заболевание значительно снижает качество жизни пациенток.



Как отмечает Анна Казакова, учитывая распространенность таких патологических состояний, было принято решение развивать это направление в Клиниках СамГМУ, в том числе совместно с колопроктологическим отделением клиники госпитальной хирургии.



По мнению заведующей гинекологическим отделением Клиник СамГМУ, врача высшей категории Елены Каторкиной, современные принципы 3D-диагностики позволили значительно расширить возможности обследования пациенток с патологией тазового дна и объективизировать процесс хирургического лечения.



«У операционной бригады есть возможность наблюдать на экране монитора в реальном времени модели анатомических структур, на которые направлена указка. При этом уменьшается время выполнения хирургического вмешательства и снижается травматичность оперативного лечения, существенно уменьшается риск интраоперационных повреждений кровеносных сосудов, нервов и органов на пути прокола сетки», — рассказывает Елена Каторкина.



Заведующий кафедрой госпитальной хирургии, профессор Сергей Каторкин отмечает, что полученные результаты свидетельствуют о необходимости более широкого внедрения предоперационного планирования и интраоперационного контроля системы «Автоплан».

Фото: пресс-служба СамГМУ