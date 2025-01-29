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В детской больнице Тольятти обновили отделение реабилитации

29 января 2025 14:54
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Ежегодно медицинскую помощь в современных условиях получают около 900 юных жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов.

В Тольяттинской городской детской клинической больнице после капитального ремонта возобновило работу отделение реабилитации. Ежегодно медицинскую помощь в современных условиях получают около 900 юных жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов.

Благодаря реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» отделение оснастили новым оборудованием.

«В отделении установили новые физиотерапевтические аппараты, тренажеры для разработки суставов. Появились реабилитационные дорожки с биологической обратной связью, что помогает пациентам с заболеваниями костно-мышечной системы с помощью специальных приемов и аппаратуры развивать навыки самоконтроля и саморегуляции. Особенно такой подход эффективен в реабилитации детей», - рассказала главный внештатный педиатр по г.о. Тольятти, главный врач больницы Светлана Гаршина

.Медицинскую реабилитацию в отделении проходят дети в возрасте от 1 года до 17 лет с заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нервной и опорно-двигательной системы. Реабилитационную помощь дети получают после завершения стационарного лечения в больнице и по направлению из поликлиник.

Реабилитационное лечение детей предусмотрено в условиях круглосуточного пребывания в отделении. Благодаря наличию в штате педагогов у детей школьного возраста есть возможность проходить лечение без отрыва от учебы.

«Восстановительный курс включает в себя большой спектр физиотерапевтических процедур: ингаляции, фитотерапию, кислородные коктейли, лечебную физкультуру, массаж. Лечение помогает снизить осложнения и рецидивы заболеваний, повышает эффективность терапии», - рассказала и.о. заведующей отделением реабилитации, врач-невролог Мария Кадырова.

Ранее в рамках нацпроекта «Здравоохранение» детскую больницу Тольятти оснастили всей необходимой диагностической медицинской техникой. В стационаре есть современные магнитно-резонансный и компьютерный томографы, рентгенологическая установка, видеоэндоскопическое оборудование, наркозно-дыхательные аппараты, стационарные и передвижные аппараты УЗИ, ИВЛ.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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