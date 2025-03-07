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В  больнице им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы

7 марта 2025 15:58
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Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой.

6 марта в глаукомном консультативно-диагностическом отделении больницы им. Т.И.Ерошевского прошла акция по раннему выявлению глаукомы.

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню борьбы с глаукомой. В холле консультативно-диагностического отделения больницы им. Т.И.Ерошевского был организован пункт, где специалисты глаукомного консультативно-диагностического отделения измеряли внутриглазное давление, отвечали на вопросы пациентов. Экспресс-скрининг мог пройти любой желающий посетитель консультативно-диагностического отделения.

Глаукома остается одной из самых сложных и распространенных проблем офтальмологии, являясь главной причиной необратимой потери зрения. В России этот диагноз установлен у около 1,3 миллиона человек, а во всем мире – более 78 миллионов. Эти впечатляющие цифры подчеркивают острую необходимость раннего выявления и лечения глаукомы, что позволяет сохранить зрение на максимально длительный срок.

В 2024 году специалисты глаукомного консультативно-диагностического отделения больницы Ерошевского приняли более 13 000 пациентов, из них 6 000 пациентов получили лазерное лечение.

Скрининг проводится с целью раннего выявления повышенного внутриглазного давления, так как глаукома протекает бессимптомно и многие пациенты не подозревают, что есть какие-то изменения. Акция проводится уже третий год подряд, в прошлом году в рамках мероприятия было принято 125 человек. На дополнительное обследование было направлено 12 человек, у одного пациента была выявлена глаукома.

В этом году, кроме скрининга, все желающие посетители могли прослушать лекцию по профилактике глаукомы. Врач-офтальмолог глаукомного консультативно-диагностического отделения Татьяна Липаткина рассказала, что такое глаукома, какие существуют факторы риска, разъяснила что нужно делать пациенту, если заболевание выявлено. В ходе лекции Татьяна Евгеньевна ответила на вопросы слушателей и показала мастер-класс, как правильно закапывать глазные капли.

Специалисты отмечают, что  на ранней стадии выявить можно офтальмогипертензию – это повышенное глазное давление без каких-либо глаукомных изменений. Если данную стадию пропустить и не лечить, то она в дальнейшем перерастет в глаукому. Несмотря на то, что заболеваемость глаукомой увеличивается с возрастом, в последние годы все чаще встречаются молодые пациенты с этим недугом.

По итогам акции экспресс-скрининг прошли 83 человека, на дополнительное обследование было направлено 12 человек, у одного пациента выявлена глаукома. Всех пациентов с выявленной патологией осмотрел врач-офтальмолог глаукомного консультативно-диагностического отделения, по итогам осмотра назначено лечение и даны все необходимые рекомендации.

Напомним, при возникновении неотложного состояния, например, острый приступ глаукомы или внезапная потеря зрения, в больнице им. Т.И.Ерошевского в круглосуточном режиме, без выходных и праздничных дней, работает кабинет неотложной офтальмологической помощи. Где специалисты больницы окажут высоко квалифицированную помощь, и при необходимости, пациенту будет предложена госпитализация в стационар.

Прием пациентов в больнице им. Т.И.Ерошевского осуществляется по направлению из поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС бесплатно, по предварительной записи.

 

Фото:   пресс-служба  больницы им. Т.И.Ерошевского 

Теги: Медицина Самара

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