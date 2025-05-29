В Богатовскую ЦРБ поступили современные аппараты — 8 электрокардиографов

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В Богатовскую центральную районную больницу поступили современные аппараты — 8 электрокардиографов. Оснащение учреждений первичного звена здравоохранения продолжается в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

12-полосные электрокардиографы распределены в поликлинику, приемное отделение больницы и кабинет неотложной помощи. Еще 5 новых аппаратов поставлены в фельдшерско-акушерские пункты и отделения врачей общей практики. Процедура снятия электрокардиограммы входит в перечень исследований при диспансеризации и профилактических осмотрах. Данный метод исследования также может быть использован для оценки эффективности лечения и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Новые электрокардиографы значительно улучшают качество и доступность медицинской помощи для наших пациентов. Современное медицинское оборудование является мобильным, позволяет своевременно проводить диагностику, в том числе на дому», - отметил главный врач Богатовской ЦРБ Юлия Полушкина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО