В Богатовскую ЦРБ поступили современные аппараты — 8 электрокардиографов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Данная процедура позволяет в особо жаркие дни охладить не только дорожное полотно, но и воздух в городе.
29 мая в Самаре в тестовом режиме провели аэрацию воздуха
УФСИН России по Самарской области чтит свою историю и активно развивает традиции, направленные на добросовестное и профессиональное исполнение возложенных на ведомство государственных задач.
В ЛИУ №4 УФСИН СО отметили 63-ю годовщину со дня образования
В торгах принял участие только один поставщик.
В Самаре определился подрядчик по отлову бездомных собак
За право продолжить путь к финалу сразятся 10 команд со всей России.
В Самаре состоится четвертьфинал Центральной лиги КВН 
Благодаря взаимодействию сотрудников уголовного розыска с представителями телекоммуникационной компании удалось раскрыть и предотвратить ряд преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, совершаемых с использованием средств связи и сети Интернет
Полицейские и общественники поощрили руководителя телекоммуникационной компании, предоставляющей услуги связи в регионе
Вот уже 14 лет в регионе функционирует Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) .
Начальник ЦАФАП СО разъяснил актуальные вопросы в области фотовидеофиксации нарушений ПДД
Приглашаются любители спорта и активного образа жизни от 7 до 70 лет.
Всех желающих приглашают принять участие в соревнованиях по лазер-рану на  стадионе парка Гагарина в Самаре
В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению начата процессуальная проверка.
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки медобеспечения ребенка-инвалида в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.6
-0.02
EUR 90.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Мероприятия Музея Рязанова пройдут ко Дню защиты детей
Самарский зоопарк приглашает гостей на мероприятии "Всемирный день попугаев"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Богатовскую ЦРБ поступили современные аппараты — 8 электрокардиографов

29 мая 2025 16:34
116
Процедура снятия электрокардиограммы входит в перечень исследований при диспансеризации и профилактических осмотрах.

В Богатовскую центральную районную больницу поступили современные аппараты — 8 электрокардиографов. Оснащение учреждений первичного звена здравоохранения продолжается в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

12-полосные электрокардиографы распределены в поликлинику, приемное отделение больницы и кабинет неотложной помощи. Еще 5 новых аппаратов поставлены в фельдшерско-акушерские пункты и отделения врачей общей практики. Процедура снятия электрокардиограммы входит в перечень исследований при диспансеризации и профилактических осмотрах. Данный метод исследования также может быть использован для оценки эффективности лечения и реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Новые электрокардиографы значительно улучшают качество и доступность медицинской помощи для наших пациентов. Современное медицинское оборудование является мобильным, позволяет своевременно проводить диагностику, в том числе на дому», - отметил главный врач Богатовской ЦРБ Юлия Полушкина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Современное оборудование поможет диагностировать заболевания на начальном этапе и быстрее начинать лечение.
29 мая 2025, 16:44
12 эндоскопических стоек поступит в этом году в медучреждения Самарской области
Современное оборудование поможет диагностировать заболевания на начальном этапе и быстрее начинать лечение. Здравоохранение
128
Табачный дым содержит огромное количество канцерогенов.
29 мая 2025, 15:54
Врач-онколог Кинель-Черкасской ЦРБ: между курением и развитием онкологических заболеваний существует прямая связь
Табачный дым содержит огромное количество канцерогенов. Здравоохранение
186
В рамках конкурса также грамоты и благодарности от Союза госпиталей получили специалисты учреждения.
28 мая 2025, 18:22
Самарский госпиталь для ветеранов войн признан самым социально-ориентированным в стране 
В рамках конкурса также грамоты и благодарности от Союза госпиталей получили специалисты учреждения. Общество
399
Здравоохранение
Современное оборудование поможет диагностировать заболевания на начальном этапе и быстрее начинать лечение.
29 мая 2025  16:44
12 эндоскопических стоек поступит в этом году в медучреждения Самарской области
140
Процедура снятия электрокардиограммы входит в перечень исследований при диспансеризации и профилактических осмотрах.
29 мая 2025  16:34
В Богатовскую ЦРБ поступили современные аппараты — 8 электрокардиографов
116
Табачный дым содержит огромное количество канцерогенов.
29 мая 2025  15:54
Врач-онколог Кинель-Черкасской ЦРБ: между курением и развитием онкологических заболеваний существует прямая связь
198
Назван главный критерий для россиян при выборе врачей
29 мая 2025  12:02
Назван главный критерий для россиян при выборе врачей
218
С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения
29 мая 2025  09:09
С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения
236
Курение способствует образованию тромбов, что может привести к инфарктам и инсультам. Это связано с изменением свойств крови и увеличением вязкости.
28 мая 2025  16:19
Врач-кардиолог Самарского кардиоцентра напомнила о серьезных рисках для сердца, сосудов и жизни у курильщиков
711
Новый аппарат позволяет выполнять не только диагностику, но и лечебные процедуры, например, удаление полипов или проведение биопсии.
28 мая 2025  16:10
В Чапаевскую центральную горбольницу поступил современный видеоэндоскоп
442
Минздрав: дополнительных мер из-за нового варианта коронавируса не требуется
28 мая 2025  13:51
Минздрав: дополнительных мер из-за нового варианта коронавируса не требуется
320
Сызранский геронтопсихиатрический центр получил новое оборудование
28 мая 2025  13:18
Сызранский геронтопсихиатрический центр получил новое оборудование
376
В новом ФАПе приступила к работе участница программы «Земский фельдшер».
27 мая 2025  18:12
В конце апреля в посёлке Спутник Волжского района открылся новый фельдшерско - акушерский пункт
493
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14846
Весь список
В центре внимания
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
29 мая 2025  10:44
Новые трамваи «Львенок» готовят к выходу на маршрут № 1 в исторической части Самары
215
Также губернатор сообщил о том, что в регионе запустили работу Фонда поддержки технологического предпринимательства. Он будет предоставлять гранты предпринимателям для поддержки их инновационных решений.
28 мая 2025  15:41
Вячеслав Федорищев анонсировал новые меры поддержки бизнеса
430
местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
28 мая 2025  13:27
Местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
326
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
28 мая 2025  13:06
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
646
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
28 мая 2025  10:50
В Самарском университете им. Королёва открылась Школа воздухоплавания
371
Весь список