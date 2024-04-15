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Учебное пособие авторов СамГМУ об огнестрельных ранах удостоилось премии в области здравоохранения и медицинских наук

15 апреля 2024 13:57
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Учебное пособие авторов СамГМУ об огнестрельных ранах удостоилось премии в области здравоохранения и медицинских наук

Коллектив сотрудников кафедры травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии Института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Минздрава России стал лауреатом Ежегодной премии в сфере медицинского и фармацевтического образования России по итогам 2023 года. Профессоры Сергей ИзмалковАлександр Братийчук и ассистент Федор Баранов удостоились признания за «За лучшую практику учебно-методического сопровождения образовательных программ» от Координационного совета по области образования “Здравоохранение и медицинские науки” Первого московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.

Награду вручили в рамках в XV Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского образования — 2024», которая проходила в Москве с 8 по 12 апреля.

Учебное пособие посвящено учению об огнестрельной ране и рассматривает вопросы этиологии, патогенеза, диагностики, лечебной тактики, хирургической обработки огнестрельных ран. В издании рассматриваются исторические, терминологические, классификационные, этиологические, патогенетические, клинические, лечебно-тактические, хирургические аспекты огнестрельных ранений как одного из наиболее распространенных видов боевой хирургической патологии.

“Мы старались изложить всю информацию в нашем пособии простым и доступным языком. Во многом благодаря этому наше издание вызвало живой интерес и у врачей нехирургических специальностей, интересующихся особенностями оказания специализированной медицинской помощи раненым военнослужащим, принимающим участие в проведении СВО”, — комментирует Сергей Измалков. Информация в пособии, которое состоит из 127 страниц,  содержит большой объем информации и много иллюстраций, обеспечивающих наглядность фактуры.

Работа «Огнестрельная рана современности» рекомендована Координационным советом Сеченовского университета в качестве учебного пособия для обучения врачей по программе непрерывного медицинского образования по специальностям «травматология и ортопедия» и «хирургия».

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Здравоохранение
Учебное пособие авторов СамГМУ об огнестрельных ранах удостоилось премии в области здравоохранения и медицинских наук
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