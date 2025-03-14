Цифровой кольпоскоп для диагностики рака шейки матки разработки СамГМУ получил регистрационное удостоверение

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Разработанный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) цифровой кольпоскоп для диагностики рака шейки матки получил регистрационное удостоверение. Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет незаменимым инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.

Разработкой устройства занимался Инжиниринговый центр СамГМУ совместно с кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии под руководством заведующей кафедрой, д. м. н., доцента Анны Колсановой. Она пояснила, что преимущество цифрового портативного кольпоскопа — в высоком качестве разрешения картинки, в возможности оптического увеличения, которое обеспечивает четкую визуализацию, а также в возможности передачи и сохранения данных по каждому пациенту — это позволит формировать базу данных для дальнейшего анализа. Встроенный искусственный интеллект будет формировать второе мнение, которое поможет фельдшеру или специалисту среднего звена в маршрутизации пациента в то или иное учреждение.

Анна Колсанова подчеркнула, что рак шейки матки — распространенное заболевание, но его редко выявляют на стадии предраковых изменений, когда еще можно предотвратить развитие онкологии.

«Сейчас в России нет решений в области портативной кольпоскопии для оснащения ФАПов и выездных бригад, – отметила Анна Колсанова. – Поэтому цифровой кольпоскоп позволит не только решить задачу повышения доступности медицинской помощи населению, но и станет очередным шагом в достижении технологического суверенитета нашей страны».

В дальнейшем планируется включить устройство в комплектацию телемедицинского кейса Health Check-Up разработки СамГМУ. Это позволит реализовать более широкий охват онкологического скрининга и в перспективе снизить смертность от рака шейки матки.

По результатам апробации Российская Ассоциация по Генитальным инфекциям и Неоплазии (РАГИН) рекомендовала портативный кольпоскоп для применения в ФАПах, женских консультациях, больницах скорой медицинской помощи, центральных районных больницах, частных медицинских центрах и клиниках.

Фото: пресс-служба СамГМУ