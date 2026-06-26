Около 45% дорожных работ выполнено на площади Революции и ул. Венцека в Самаре

В историческом центре Самары продолжается ремонт дороги на улице Венцека и кольцевой развязке на площади Революции. Все работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», общая готовность объектов — 45%. Сейчас на дороге по ул. Венцека протяженностью 910 метров завершилось фрезерование старого асфальта, специалисты проводят выравнивание колодцев и других элементов улично-дорожной сети. Работы организованы на участке от улицы Куйбышева до улицы Самарской и выполняются в комплексе с транспортным кольцом. На ремонт выделено более 50 млн рублей.



В первую очередь работы организованы на транспортном кольце, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров общественного транспорта. При ремонте посадочные площадки для пассажиров автобусов и троллейбусов перенесут на островки безопасности — сейчас их готовят к устройству плиточного покрытия. Также на улице Венцека, где отфрезерован изношенный слой асфальтобетона, стартовали работы на инженерных коммуникациях. Специалисты поднимают на проектные отметки люки смотровых колодцев и решетки дождеприемников на улице Венцека. Все люки заменят на антишумовые и антивандальные, с запорным механизмом.



В настоящее время на территориях, прилегающих к площади Революции, парковочные места и выезды, разрешенные Правилами дорожного движения, сохраняются. Все ремонтные работы ведутся бережно по отношению к объектам исторического наследия.





Фото: пресс-служба администрации Самары